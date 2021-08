Aller hardiment dans la bonne direction

Star Trek: Lower Decks est de retour pour la saison deux sur Paramount Plus, et la série animée est toujours aussi bonne.

L’équipage des « ponts inférieurs » de l’USS Cerritos continue de rivaliser pour attirer l’attention de ses supérieurs au cours de la nouvelle saison, alors que Boimler s’adapte à la vie à bord de la passerelle de l’USS Titan.

Paramount a partagé les cinq premiers épisodes de Star Trek: Lower Decks saison 2 avec Android Authority avant la nouvelle saison, qui débutera le 12 août sur Paramount Plus.

Aller là où d’autres sont allés avant

L’un des grands plaisirs de Star Trek : Lower Decks est son sens de l’humour à propos de Star Trek dans son ensemble. C’est parfois une parodie pure et simple. Mais, comme toutes les grandes parodies, il est conçu par des gens qui aiment clairement ce dont ils se moquent.

La deuxième saison de Lower Decks ne prend pas de clichés bon marché. C’est côteler avec amour quelque chose qui peut parfois être vraiment idiot, tout en respectant ce que Star Trek représente fondamentalement. Et ce que cela signifie pour les gens.

L’obsession des fans obtient quelques hochements de tête dans la deuxième saison de Lower Decks.

Les fans peuvent même se voir reflétés dans des moments de correction de cap explicite. Connus pour leur souci du détail presque absurde, les fans ne manquent jamais une erreur de continuité, un défaut dans les plans d’un vaisseau spatial ou un arc de personnage incohérent. La deuxième saison de Lower Decks le sait, et elle s’isole des critiques de manière souvent amusante. Un personnage avec le mauvais nombre de pépins sur son col en brossera un, révélant qu’il ne s’agissait que d’une miette et non d’une erreur de classement. Ou les personnages discuteront ouvertement du fait qu’ils ne partent jamais en mission ensemble, les privant d’un développement de personnage important dans l’histoire plus large.

Peut-être que les meilleurs éléments sont les blagues d’initiés, les retours en arrière sur d’autres Treks. Le capitaine William T. Riker joue sa théâtralité impétueuse, exprimée par l’acteur original de Riker Jonathan Frakes. Data est un héros populaire et son frère Lore est considéré comme une imitation bon marché. Les Tamariens répètent des vers célèbres de leur langage rempli de métaphores comme « Darmok et Jalad à Tanagra » et « Shaka, quand les murs sont tombés ». Et la bêtise des douches soniques fait sensation alors que les personnages essaient de se surpasser en augmentant leurs niveaux de douche bien au-delà du confort.

Une mise à jour intelligente de Star Trek

Il est facile de considérer Lower Decks comme l’entrée idiote de la franchise avec peu de substance, mais ce serait une erreur.

Star Trek a toujours été politique. L’actrice Nichelle Nichols a été notoirement invitée à rester dans la série originale de Martin Luther King Jr. parce qu’il pensait qu’il était important de voir des Noirs représentés dans la série. Mais Star Trek a aussi toujours été fondamentalement utopique. La Fédération des planètes existe comme un phare d’espoir, de justice et d’égalité. Même les conflits interpersonnels sont tenus à distance. C’était un dicton du créateur Gene Roddenberry pour les scénaristes de Star Trek: The Next Generation en 1987. Quel que soit le conflit principal dans un épisode, il ne pouvait pas être entre les membres de l’équipage sans une explication de science-fiction comme le contrôle mental extraterrestre.

Mais il y avait un conflit dans chaque itération de Star Trek. Et quelle que soit l’intention créative, tous les Star Treks sont également créés par des humains qui ne vivent pas dans une société utopique. Les tropes sexistes, racistes et autres codes codés se sont certainement faufilés. La beauté de Lower Decks réside dans sa reconnaissance de cette inévitable, ou plus précisément dans son empressement à s’attaquer à l’impossibilité de ce noble idéal.

Lower Decks n’abandonne certainement pas l’engagement de Star Trek envers des histoires à poids politique.

Bien sûr, les humains qui coexistent se heurteront à un moment donné. Comment gérez-vous les grandes personnalités au travail ? Que faites-vous lorsque vos collègues ne font pas leur part ? Pouvez-vous maintenir une amitié avec quelqu’un qui recherche la même promotion que vous ? Et comment concilier les principes égalitaires avec les divisions de classe de base qui existent dans toute hiérarchie ?

Nous ne voyons généralement pas ce côté de Starfleet. Même les personnages en difficulté (comme Reg Barclay désespérément nerveux dans TNG et Voyager) finissent par trouver leur place. La conclusion habituelle : tout le monde peut s’épanouir lorsqu’il est correctement soutenu.

Mais Lower Decks se tourne vers le bas de la chaîne de commandement, vers les personnes qui font le gros du travail, laissant souvent la gloire à ceux qui sont au sommet. C’est le but de la série – c’est juste là dans le titre. Les ponts inférieurs d’un navire de Starfleet ne sont pas l’endroit où nous passons la plupart de notre temps dans d’autres émissions de Star Trek.

C’est un regard rafraîchissant et réaliste sur les relations humaines au sein de la Fédération, et cela constitue une formidable comédie en milieu de travail dans Star Trek: Lower Decks saison deux.

Revue de la saison 2 de Star Trek Lower Decks: Une partie bienvenue de l’univers Trek

Dans le premier épisode de la deuxième saison de Star Trek : Discovery, le capitaine Pike a annoncé que l’équipage de l’USS Discovery allait « s’amuser un peu en cours de route », sous son commandement. C’était un clin d’œil conscient au public. À la suite de plaintes concernant une première saison trop austère, Paramount a concédé, apportant quelques ajustements à ce qui était la première série Trek depuis plus d’une décennie.

Star Trek: Lower Decks va complètement dans l’autre sens. C’est la première comédie de la franchise depuis la première de la série originale en 1966.

Alors que l’univers de Star Trek s’étend, avec Star Trek : Discovery, Star Trek : Picard et le prochain Star Trek : Strange New Worlds, un format épisodique d’aventure de la semaine qui ne se prend pas trop au sérieux ressemble à un agréable retour aux Treks d’autrefois.

Mais en équilibrant ce sentiment léger de nostalgie avec un engagement plus sérieux avec l’ensemble des prémisses de Star Trek, Lower Decks est bien plus que cela. Ce n’est pas seulement un sideshow animé jetable. C’est une partie vitale de ce qu’est Star Trek alors qu’il trouve sa place dans le 21e siècle.

La deuxième saison de Star Trek: Lower Decks continue de dépasser son poids, et cela vaut vraiment la peine d’être regardé pour les nouveaux fans et les Trekkies hardcore – ou les Trekkers (veuillez ne pas me crier dessus !) – de même. Alors, jetez-y un coup d’œil le 12 août sur Paramount Plus.