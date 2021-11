Allergique aux protéines de lait ? Il est temps d’opter pour le lait de pomme de terre !

Un rapport publié ce mois-ci par le géant britannique de la vente au détail Waitrose indique que le lait de pomme de terre est en passe de devenir l’une des plus grandes tendances alimentaires en 2022

L’avoine, les amandes, le soja, la noix de coco, le riz et le chanvre sont des alternatives végétales non laitières qui deviennent populaires comme substituts du lait. Rejoignant le mouvement végétalien, le lait de pomme de terre est le dernier entrant sur le marché à base de plantes.

Un rapport publié ce mois-ci par le géant britannique de la distribution Waitrose indique que le lait de pomme de terre est sur le point de devenir l’une des plus grandes tendances alimentaires en 2022. Une marque suédoise Dug est déjà entrée dans l’espace du lait végétal à base de pomme de terre pour piéger les consommateurs allergiques aux protéines du lait. Actuellement, le lait de pomme de terre est disponible en Suède, en Chine et au Royaume-Uni.

Certainement un choix durable, les pommes de terre sont faciles à cultiver et nutritives si elles sont bien consommées et également considérées comme des aliments réconfortants. Les nutritionnistes le trouvent également bon en calories et sain. Outre le jaune d’œuf, le riz et la banane, les pommes de terre et les patates douces constituent une partie importante d’une alimentation équilibrée, suggère l’auteur et nutritionniste Kavita Devgan dans son livre The Don’t Diet Plan. Dans sa liste de 10 aliments de perte de poids préférés, elle dit que les pommes de terre sont riches en glucides mais trois fois plus copieuses qu’une tranche de pain blanc et riches en amidon résistant, qui aide à brûler les graisses.

« Les pommes de terre sont saines à moins qu’elles ne soient chargées de graisses comme le beurre, la crème sure, le fromage fondu et les morceaux de bacon. Une grande partie de la mauvaise réputation qu’ils obtiennent est en fait due aux compagnons avec lesquels ils sont servis ou à la façon dont ils sont cuits, ce qui les rend riches en calories. Les pommes de terre sont une bonne source de fibres. Mais assurez-vous de l’avoir avec la peau intacte, car sans la veste, la teneur en fibres est réduite », dit-elle.

Alors que l’alimentation durable et les régimes éco-responsables ont pris de l’ampleur en 2020, le lait non laitier comme l’avoine a déjà conquis le monde en tant qu’alternative populaire. Cette année, Nestlé a lancé une marque de lait à base de plantes pour concurrencer Alpro et Oatly de Danone sur le marché en croissance des substituts laitiers. Nestlé a lancé une alternative au lait à base de pois appelée Wunda, disponible en France, aux Pays-Bas et au Portugal ainsi que dans d’autres pays européens avec d’autres produits sans produits laitiers comme le yaourt.

Il y a le latte au lait d’avoine réfrigéré prêt à boire de La Colombe, basé aux États-Unis, l’espresso glacé au lait d’avoine au sucre brun de Starbucks et les produits à base d’avoine de l’entreprise alimentaire suédoise Oatly, dont le fondateur Rickard Öste a initialement développé une alternative laitière en 1994 en tant que chercheur à L’université suédoise de Lund.

L’Inde est le plus grand consommateur de lait d’origine animale au monde. Mais l’industrie du lait végétal en est encore à ses balbutiements. Et la raison pour laquelle il gagne rapidement en popularité est qu’il répond à trois défis urgents : le changement climatique, la santé personnelle et le bien-être animal. « Les industries laitière et non laitière devraient croître et coexister car elles répondent aux différents besoins d’un consommateur. Cependant, des études montrent que le passage à des produits à base de plantes est le moyen le plus efficace de réduire l’empreinte carbone. Ces produits sont enrichis de nutriments essentiels, faibles en calories et contribuent à l’amélioration de la santé intestinale. Comme la majorité de notre population est intolérante au lactose, les alternatives non laitières deviennent de plus en plus une nécessité pour beaucoup car elles sont prescrites par leurs médecins, diététiciens et professionnels de la santé », explique Kunal Mutha, fondateur d’Only Earth, une usine basée à Singapour. boisson à base de noix de coco, d’avoine et de lait d’amande en Inde cette année. Le lait de vache utilise le plus de terres et d’eau et génère le plus d’émissions de gaz à effet de serre.

Selon un rapport de 2020 du Good Food Institute India et d’Ipsos, l’Inde continue d’être le plus grand producteur et consommateur de produits laitiers d’origine animale. Mais les produits laitiers à base de plantes sont de plus en plus acceptés et estimés à 21 millions de dollars contre 140 milliards de dollars pour l’industrie laitière d’origine animale. Les produits laitiers à base de plantes en Inde devraient croître à un TCAC de 20,7 % pour atteindre 63,9 millions de dollars d’ici 2024.

