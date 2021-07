Allez à l’an 3000 et obtenez la note maximale sur ce quiz sur les paroles de Busted ⋆ .

À l’école primaire, nous avons passé tout notre temps à crier les paroles de toutes nos chansons préférées de Busted. Mais j’ai des nouvelles pour vous : ils sont tous crasseux. Ce pour quoi je vais à l’école, c’est essayer de baiser leur professeur, et Air Hostess, eh bien, essaie de baiser une hôtesse de l’air. C’était la version la plus rock et légèrement plus cool de McFly – bien sûr, vous les aimiez, étiez les premiers à acheter leurs CD et en aviez au moins une affiche sur votre mur.

Mais à quel point vous souvenez-vous de toutes les paroles de Busted ? Combien de « grands » y a-t-il dans l’arrière-petite-fille en l’an 3000 ? Où veulent-ils rencontrer l’hôtesse de l’air dans Air Hostess ? Pourquoi ont-ils interrompu le mariage ? Et à quel point sont-ils inappropriés pour leur enseignant actuel dans What I Go To School For ?

Répondez à ce quiz sur les paroles de Busted pour prouver à quel point vous étiez *vraiment* :

