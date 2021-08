Allez à l’intérieur de la liste d’un million de dollars du penthouse new-yorkais de Steve Gold

Maintenant, c’est une journée portes ouvertes pour les fans de Million Dollar Listing à New York.

Lorsque Steve Gold du groupe Corcoran a rénové son loft SoHo, il était presque certain que l’espace deviendrait sa maison pour d’innombrables années à venir. Mais après mûre réflexion et réflexion, le courtier immobilier de luxe est prêt à changer et à entamer un nouveau chapitre en dehors de la ville.

“J’ai construit ce loft pour durer toute une vie et j’ai pensé que ce serait quelque chose que je garderais à New York pour toujours”, a expliqué Steve en exclusivité à E! Nouvelles. “Mais tout comme j’ai acheté ceci avant d’être père, j’ai appris en tant que nouveau père que les priorités changent, et mon partenaire [Luiza Gawlowska] et je sens que nous aimerions élever [our daughter] Rose plus proche de ma famille, qui vit dans le Connecticut et se rend à New York pour le travail. »

Malgré le déménagement à venir, le fondateur de The Gold Group NYC est plus que fier de l’espace qu’il a brièvement appelé chez lui. Qu’il s’agisse de la sélection d’appareils électroménagers de JennAir ou du parquet en chêne, il y a beaucoup à admirer dans l’espace, qui a récemment été mis sur le marché pour un montant de 9 995 millions de dollars.

Heureusement, E! News a pu avoir un aperçu du penthouse qui pourrait être le vôtre si le prix est correct.