Allez combattre en tant que guerriers anthropomorphes dans Ruin Raiders, bientôt disponible sur Switch

Le Switch a quelques joyaux absolus dans le genre tactique au tour par tour, des efforts triple-A à gros succès aux jeux Indie intelligents. Un autre espoir de participer est Pillards de ruines – développé par Overpowered Team, il adopte une approche un peu roguelite aux côtés des héros animaux.

Étrangement, la bande-annonce ci-dessus répertorie les plates-formes PlayStation et Xbox, mais le communiqué de presse souligne à plusieurs reprises que ce titre se dirigera vers Switch et PC le 14 octobre, nous les croirons donc sur parole. Une partie de son argumentaire de relations publiques est ci-dessous.

Explorez un labyrinthe imprévisible et en constante évolution dans Ruin Raiders. Menez des expéditions d’animaux lors d’un aller simple dans les profondeurs labyrinthiques d’une mystérieuse structure censée contenir des richesses incalculables. Équipez les escouades d’un arsenal d’armes, d’améliorations de statistiques et de compétences, et d’objets pour lutter contre les étranges automates et créatures qui se cachent sous terre.

La survie n’est pas la seule option. Si une escouade n’est pas en mesure d’atteindre le dernier étage de la ruine, il y a encore de l’espoir. Retournez au camp de base pour débloquer des structures qui fournissent des améliorations, des emplacements de personnage supplémentaires et plus encore pour donner une meilleure chance au prochain équipage. Découvrez des plans pour forger des armes puissantes et des pièces jointes qui persistent d’une course à l’autre. Expérimentez avec un éventail de configurations d’équipe et continuez pour surmonter cette expérience de roguelite difficile.