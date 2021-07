in

Personne ne possède Donald Trump comme Jim Acosta. Les deux hommes se sont disputés dans la salle de briefing de la Maison Blanche et le long des lignes de presse alors que Trump beuglait au son des pales de rotor en attente de Marine One. Acosta n’a jamais reculé devant Trump, même après avoir été temporairement banni de la Maison Blanche parce que quelqu’un a la peau si fine.

Dans les mois qui ont suivi la transition de Trump de ne pas travailler dans la capitale nationale à ne pas travailler en Floride et dans le New Jersey, Acosta a décroché un nouveau poste d’ancre, ce qui signifie qu’il a la chance de dire ce qu’il pense sans que quelqu’un n’ouvre sa bouche orange pour l’interrompre. , et c’est une beauté de voir Acosta dire tout ce que les gens ont tweeté mais n’ont jamais pu dire directement à la menace orange nous-mêmes.

Alors que les fidèles de MAGA se réunissent au Texas pour le deuxième CPAC en six mois parce que Trump a besoin de l’argent d’un avocat à New York, Acosta est quelqu’un qui voit vraiment le narcissique effrayé à l’intérieur. “Comparer Trump aux clowns est une insulte aux clowns”, a-t-il déclaré samedi sur CNN, alors qu’il discutait de la raison de sa comparution au deuxième CPAC.

Acosta : L’ancien président Trump revient sur la scène de CPAC demain. Cachez les drapeaux pic.twitter.com/AiWxMLttxQ – Acyn (@Acyn) 10 juillet 2021

Acosta a examiné les activités récentes du retraité de Floride, notamment un voyage à la frontière et un discours dans son club de golf du New Jersey, et conclut que Trump « fait semblant de jouer le président tout en jouant le rôle de victime ». C’est aussi ainsi qu’il a passé chaque jour de son administration, mais maintenant tout le monde peut dire cette partie calme à haute voix sur CNN.

