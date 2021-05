Allez! Les Rolling Stones font leur premier single

Le 2 mai 1963, Les pierres qui roulentLe nouveau manager, Andrew Loog Oldham, a réservé une session d’enregistrement pour que le groupe enregistre son premier single. Le seul problème était qu’ils ne savaient pas quoi enregistrer. Mick et Keith n’écrivaient pas de chansons à ce stade de la carrière du groupe, il s’agissait donc de parcourir leurs collections de disques pour voir ce qu’ils devraient couvrir. Finalement, ils se sont installés sur Chuck Berry«Come On», tiré de l’album d’échecs Chuck Berry, que leur héros venait de sortir. Pour la face B, ils ont décidé de revisiter Des eaux boueuses«I Want To Be Loved», une chanson qu’ils avaient déjà essayé d’enregistrer deux mois plus tôt aux studios IBC, avant de trouver un manager et une maison de disques intéressés à sortir leurs disques.

Répétitions et session d’enregistrement

Le mardi 7 mai, le groupe a répété au Wetherby Arms à Chelsea, juste au coin de l’appartement de Mick, Keith et Brian à Edith Grove, afin d’imprimer leur style particulier sur «Come On». Trois jours plus tard, ils se trouvaient aux Olympic Sound Studios, qui étaient à l’époque situés sur Carton Street, près de Marble Arch à Londres, avant de déménager dans l’ouest de Londres. Les Stones ont enregistré pendant trois heures le soir du vendredi 10 mai et Oldham était là en tant que producteur – mais, comme il l’a admis, “Je suis le producteur, et c’est la première session que j’ai jamais gérée. Je ne sais rien de l’enregistrement ni de la musique. » À quoi Mick a ajouté, “Un groupe d’amateurs sanglants va faire un single à succès.

«Come On» n’a duré que 1 minute 45 secondes, et à la fin de la session, Roger Savage, l’ingénieur, a suggéré à Oldham de mixer les morceaux dans son rôle de producteur, mais comme c’était sa première session, Oldham vient de le dire à Savage pour finir comme il le voulait. Pour la face A, Mick a chanté des voix principales à double piste, avec Brian Jones et Bill Wyman aux choeurs. Keith jouait de la guitare rythmique, Brian de l’harmonica, Bill était à la basse et, bien sûr, Charlie jouait de la batterie.

Come On single release

«Come On» est sorti quatre semaines plus tard, le vendredi 7 juin, et le 27 juillet, la chanson est entrée dans les charts, grimpant au n ° 20 du classement des singles NME. Decca n’a apparemment envoyé que quatre exemplaires du nouveau single au bureau d’Oldham, alors le groupe a dû sortir et acheter des exemplaires supplémentaires pour pouvoir en avoir un chacun; les Stones n’étaient pas non plus friands de leur premier album: ils ont arrêté de le jouer sur des concerts après environ trois semaines. Un jour, Oldham est allé voir le groupe au Scene Club de Soho et est devenu fou, insistant sur le fait qu’ils le jouaient à chaque concert… cela n’a pas duré longtemps.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.