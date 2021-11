Allez lire ce rapport sur la façon dont Amazon essaie d’échapper à sa responsabilité dans les accidents de véhicules de livraison

La flotte de chauffeurs-livreurs d’Amazon peut être détachée des entrepôts d’Amazon, mais l’entreprise surveille toujours ses chauffeurs ; il a installé des caméras allumées en permanence dans ses camions de livraison et a même demandé aux chauffeurs de consentir à une surveillance par IA détectant les bâillements. Cependant, c’est ce même système de surveillance qui met Amazon dans la ligne de mire d’un procès qui prétend qu’Amazon est responsable d’un accident de voiture qui a changé sa vie.

Ce rapport Bloomberg décrit les détails de l’accident, ainsi que la façon dont un procès peut changer la façon dont les équipes juridiques abordent des situations similaires à l’avenir. L’accident s’est produit plus tôt cette année, alors qu’Ans Rana, 24 ans, roulait à l’arrière d’une Tesla Model S sur une autoroute animée d’Atlanta. Après que la voiture se soit arrêtée derrière un véhicule en panne, un véhicule de livraison Amazon a percuté l’arrière de la Tesla, laissant Rana avec des blessures graves au cerveau et à la moelle épinière.

Rana a déposé une plainte contre Amazon en juin, affirmant qu’Amazon est responsable de l’accident. Mais comme le note le rapport, Amazon dit qu’il ne peut être tenu responsable du fait que le chauffeur-livreur n’était techniquement pas un employé d’Amazon.

Le chauffeur-livreur travaillait en fait pour Harper Logistics, LLC, l’un des nombreux partenaires de service de livraison qu’Amazon utilise pour l’expédition. Le programme Delivery Service Partners a été déployé en 2018 et, selon Bloomberg, les partenaires d’Amazon emploient plus de 260 000 chauffeurs dans le monde, dont certains affirment que leurs employeurs leur disent de désactiver leurs applications de sécurité pour respecter les quotas.

C’est pourquoi le procès de Rana porte sur les algorithmes, les applications et les appareils d’Amazon qu’Amazon utilise pour microgérer ses employés. L’avocat de l’affaire Rana, Scott Harrison, vise à prouver qu’Amazon exerce toujours un contrôle sur ses partenaires de service de livraison en utilisant la technologie.

Amazon suit de près chaque mouvement des chauffeurs-livreurs, indique le procès, y compris «la surveillance de secours, la vitesse, le freinage, l’accélération, les virages, l’utilisation de la ceinture de sécurité, les appels téléphoniques, les SMS, les caméras embarquées qui utilisent l’intelligence artificielle pour détecter les bâillements, et plus encore. ‘

Comme le note Bloomberg, la plupart des poursuites relatives aux véhicules utilitaires comme celle-ci sont généralement résolues sans beaucoup d’attention. Cependant, le cas de Rana est remarquable en raison des affirmations de son équipe juridique selon lesquelles les systèmes de surveillance d’Amazon rendent l’entreprise responsable. L’avocat de Rana veut examiner exactement comment les machines d’Amazon contrôlent ses opérations, mais cela révélerait les algorithmes d’Amazon, qui, selon Amazon, pourraient être classés comme « secrets commerciaux ».

L’entreprise conçoit et attribue des itinéraires et détermine le nombre de livraisons que chaque chauffeur doit être en mesure d’accomplir en un quart de travail de 10 heures. Il surveille les performances de chaque conducteur via une application pour smartphone, des caméras et d’autres matériels installés dans des camionnettes de livraison de marque Amazon.

L’entreprise peut dire aux partenaires de livraison de retirer les chauffeurs qu’elle juge trop lents de la route, en les licenciant essentiellement. Le procès de Rana fait valoir que de telles pratiques ont rendu Amazon négligent dans l’accident parce qu’elles » ont forcé les conducteurs à se précipiter au point où cela était dangereux » et » se sont concentrées sur la vitesse et l’efficacité de la livraison sans tenir dûment compte de la sécurité du public « .