Allez lire ce rapport sur la façon dont l’accord de GM avec Rivian s’est effondré

Il y a un peu plus de deux ans, lorsque les véhicules tout électriques de Rivian n’étaient encore que des modèles, les constructeurs automobiles américains Ford et GM avaient hâte d’investir. Avance rapide jusqu’au présent, et Ford est devenu l’un des plus grands partenaires de Rivian aux côtés d’Amazon. Ce que la plupart des gens ne réalisent peut-être pas, cependant, c’est que Ford a presque perdu sa place au profit de GM.

Ce rapport du Wall Street Journal décrit certaines des transactions clandestines dans les détails cinématographiques et explore comment le lien du PDG de Rivian, RJ Scaringe, avec Joe Hinrichs, l’ancien président des opérations mondiales de Ford, est devenu le fondement de l’investissement de Ford dans l’entreprise.

Selon le WSJ, Hinrichs a rencontré Scaringe pour la première fois en 2018. Mais comme Ford venait de manquer ses objectifs de bénéfices, il n’était pas prêt à investir dans Rivian. Cela a laissé la place à GM, qui avait déjà commencé à travailler sur ses véhicules électriques, pour se glisser. Cependant, le WSJ dit que les dirigeants de Rivian sont restés sceptiques quant à un accord avec GM.

En 2019, Hinrichs a rencontré Scaringe juste après qu’Amazon ait investi 700 millions de dollars dans Rivian. Hinrichs a tenté de le convaincre de reconsidérer un accord avec Ford, après que Scaringe a déclaré que son entreprise était sur le point de conclure un accord avec GM.

Sentant l’hésitation au sujet de GM, M. Hinrichs a dit qu’il a exhorté le jeune cadre à reconsidérer. « Ce n’est pas parce que vous vous êtes fiancé à quelqu’un que vous devez l’épouser », a déclaré M. Hinrichs à M. Scaringe.

Hinrichs a donné à Scaringe une autre chance de parler – les deux ont eu des réunions à Seattle, et Hinrichs a proposé de ramener Scaringe à Detroit dans le jet Gulfstream de Ford. Scaringe n’avait pas encore conclu d’accord avec GM, et pendant le vol, Hinrich et Scaringe ont conclu un accord. Quand ils ont atterri, Hinrichs a aidé Scaringe à rester hors de vue des dirigeants de GM à proximité :

Alors que l’avion roulait vers un hangar utilisé à la fois par Ford et GM, les cadres à bord ont repéré un autre jet à l’extérieur du hangar avec deux Cadillac Escalades noires fabriquées par GM qui attendaient à proximité. M. Hinrichs a déclaré qu’il sentait que M. Scaringe ne voulait pas être vu par les dirigeants de GM, alors M. Hinrichs a demandé qu’un Lincoln Navigator soit tiré à côté de l’avion. Lorsque la porte s’est ouverte, M. Scaringe a dévalé les marches de l’avion et est entré dans le Navigator, gardant la tête baissée pendant que M. Hinrichs chargeait leurs bagages.

Les pourparlers de Ford et Rivian se sont poursuivis pendant la nuit et les deux sociétés ont conclu un accord à 4 heures du matin, selon le WSJ. En avril 2019, Ford a annoncé qu’il investirait 500 millions de dollars dans la startup – il a depuis investi un total de 1,2 milliard de dollars.

Les histoires sur la façon dont les affaires se rejoignent n’ont pas toujours autant de rebondissements que les histoires sur la façon dont les affaires s’effondrent. Ce grand article du Wall Street Journal a un peu des deux, et c’est une lecture fascinante. Allez voir le conte dramatique, qui a tous les ingrédients d’un film – ou d’un roman vraiment captivant.