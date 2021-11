Allez lire cet article sur la façon dont Amazon n’a pas réussi à sécuriser les données personnelles des clients

Une nouvelle enquête de Wired décrit un manque de préoccupation choquant pour les données des clients chez le géant du commerce électronique Amazon, où les employés ont profité du système défectueux pour rechercher les achats de célébrités, entre autres violations. Il semble qu’en dépit de la mentalité avouée d’Amazon qui privilégie le client, les responsables de l’entreprise n’ont pas donné la priorité à la sécurisation des informations les plus personnelles de ses clients. Les historiques d’achat des clients étaient disponibles pour l’équipe mondiale du service client d’Amazon, avec peu de sécurité ou de supervision pour empêcher l’espionnage des employés.

Un ancien représentant du service, qui a requis l’anonymat, a déclaré qu’il se souvenait de ses collègues recherchant les achats de Kanye West et des stars de cinéma des films Avengers, allant même jusqu’à repérer quelques godes dans le journal d’achat d’une célébrité en particulier. D’autres membres du personnel se sont souvenus de collègues recherchant des ex et des petites amies ou des petits amis. « Tout le monde, tout le monde l’a fait », déclare un ancien responsable du service client. Ils n’étaient pas censés le faire, bien sûr.