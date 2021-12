Allez-vous vous faire tatouer ? C’est ce que vous devez savoir

Au moins 30 % de la population espagnole âgée de 20 à 40 ans a eu au moins un tatouage. Et loin de se démoder, ce type de décoration cutanée a le vent en poupe, selon les experts de l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie (AEDV).

Au-delà des questions purement esthétiques, ce type de pratique implique certaines maladies et troubles dont il faut tenir compte.

Cela peut vous intéresser : Lawsonia inermis : Attention aux tatouages ​​au henné noir !

« Bien que les effets indésirables dérivés des tatouages ​​soient peu fréquents et représentent un pourcentage très faible dans la clinique quotidienne, il est important de faire attention aux réactions qui peuvent survenir dans les jours suivants et même au fil des années », remarque-t-il le Dr Donís Muñoz. Borrás, de la Clinique de dermatologie médico-esthétique du Dr. Donis Muñoz.

Parmi les effets secondaires, « le réactions inflammatoires elles peuvent apparaître dans n’importe quelle couleur d’encre, 80% sont produites à cause des encres rouges », remarque le Dr Muñoz Borrás.

Ces changements cutanés se manifestent par un gonflement et des démangeaisons intenses dans la région. Un picotement ou une irritation de la peau qui provoque le désir de se gratter dans la zone tatouée.

Il n’est pas rare non plus qu’une ulcération cutanée se produise. Dans ces cas, le spécialiste rappelle qu' »il est indispensable de requérir l’attention des dermatologues ».

Comment les tatouages ​​sont-ils supprimés ?

À cause du regret, parce que nous cessons de les aimer, à cause de problèmes émotionnels…. Il existe de nombreuses raisons qui peuvent nous amener à vouloir nous débarrasser d’un tatouage. Heureusement, il existe actuellement Techniques et outils innovants disponibles dans l’industrie de la dermatologie pour le détatouage.

Les professionnels affirment que l’utilisation des lasers à technologie en picosecondes (Ps) a entraîné des « changements importants » par rapport à d’autres comme les Q-Switched nanosecondes (Ns), utilisés depuis les années 90 et qu' »aujourd’hui ils sont encore les plus utilisés ».

La technologie en Ps génère une plus grande fragmentation des particules d’encre et par conséquent une élimination plus rapide des pigments.

De plus, « il permet l’utilisation de fluences plus importantes et plus efficaces, sans causer de dommages tissulaires plus importants, et génère une incidence plus faible d’effets indésirables sur la peau tatouée ».

Le Dr Muñoz Borrás rappelle que « la complication la plus fréquente, dans ce sens, pourrait se manifester par des cicatrices de différents degrés, allant de changements de texture aux cicatrices hypertrophiques et chéloïdes ».

Mais cette technique va plus loin, elle permet aussi de traiter « un bon nombre de pathologies dermo-esthétiques grâce à l’incorporation d’une pièce à main fractionnée, élargissant ainsi sa viabilité économique ».

Le tatouage ne cause pas le cancer

En revanche, le spécialiste en dermatologie prévient que, parallèlement à l’augmentation du nombre de tatouages ​​et de leur extension, « il existe un plus grand nombre de lésions tumorales bénignes et malignes sur la peau tatouée ».

Cependant, il remarque qu’actuellement « il n’y a pas suffisamment de preuves scientifiques sur la relation entre les tatouages ​​et le cancer, et on considère qu’il s’agit davantage d’une relation occasionnelle et non causale ».

Décalogue à suivre si vous vous faites tatouer

Le Dr Muñoz Borrás affirme que, bien qu’en Espagne et en Europe en général, ce type de pratique soit généralement effectué « avec des garanties hygiéniques et sanitaires suffisantes », il est important de répondre à une série de questions avant, pendant et après avoir fait un tatouage.

La première chose : réfléchissez bien. À la fois la décision que vous allez prendre et le design que vous allez choisir.Deuxièmement, choisissez un studio approuvé. Pour le savoir, il suffit de demander l’autorisation sanitaire correspondante, il faut s’assurer que le tatoueur a une « formation artistique ». , en Europe Prenez une photo de la bouteille d’encre où figure la marque, le numéro d’enregistrement sanitaire ou le lot. Gardez la photo au cas où il y aurait un problème avec la peinture. Concernant la gamme de couleurs à choisir, gardez à l’esprit que le rouge est la couleur qui cause généralement le plus de « problèmes d’intolérance, à court et à long terme ». sur les tatouages ​​noirs, c’est le ton le plus sûr. Gardez à l’esprit qu’au cas où vous regretteriez les tons jaune, bleu clair et blanc sont plus difficiles à enlever. La méthode la plus utilisée pour effacer les tatouages ​​est le laser Q-Switched. Et très important, si vous décidez de retirer vos tatouages, n’oubliez pas que ce sont les dermatologues qui doivent vous assister pour le faire avec toutes les garanties techniques et sanitaires.