Alli, la sœur de Cody Simpson, a de la chance d’être en vie après s’être cassé le cou

Un début d’année effrayant!

Le lundi 3 janvier Cody simpsonla soeur cadette Là a révélé sur Instagram que son 2022 avait débuté avec non seulement un test COVID-19 positif, mais aussi une fracture du cou.

« Parfois, la vie peut prendre un grand tournant en un clin d’œil », a écrit le joueur de 23 ans.

Dans une série de photos et de vidéos, on peut voir Alli allongée dans ce qui semble être un lit d’hôpital avec une minerve et de nombreux cordons attachés à son corps.

« Pour faire court, j’ai plongé dans une piscine peu profonde la tête la première et je me suis cogné la tête contre le fond .. le soir du Nouvel An », a expliqué l’interprète de « Notice Me » dans la légende. « J’ai eu des radiographies / tomodensitométries et une IRM pour découvrir que j’ai 2 fractures graves au cou. »

Alli a été envoyée directement à l’hôpital dans une ambulance et évaluée par un neurochirurgien⁣, a-t-elle déclaré. Heureusement, aucune intervention chirurgicale immédiate n’a été nécessaire et elle a été renvoyée chez elle avec une minerve dure dans laquelle elle dit qu’elle « vivra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les 4 prochains mois » pendant sa convalescence.