« Alliance avec SILS pour aider à ajouter des vaccins de nouvelle génération et stimuler la croissance à long terme »

Kiran Mazumdar-Shaw, président exécutif, Biocon et Biocon Biologics.

Biocon et sa filiale Biocon Biologics ont récemment annoncé leurs résultats de juillet à septembre. Kiran Mazumdar-Shaw, président exécutif de Biocon et Biocon Biologics, a discuté des performances de la société et d’autres aspects dans une interview avec FE. Extraits :

Comment l’alliance avec Serum Institute améliorera-t-elle les performances de Biocon Biologics ?

L’alliance avec Serum Institute Life Sciences (SILS) offre à Biocon Biologics une entrée plus légère et accélérée dans le segment des vaccins. Les vaccins sont une activité complémentaire à Biocon Biologics, offrant une nouvelle dimension à ses efforts pour améliorer les soins de santé mondiaux et un pilier de croissance supplémentaire.

L’alliance fournit à Biocon Biologics un accès engagé à 100 millions de doses de vaccins de SILS par an pendant une période de 15 ans et des droits de commercialisation au portefeuille de vaccins de SILS en échange d’une participation de 15 %. Cela garantira à Biocon Biologics un flux de revenus engagé et les marges associées à partir de la seconde moitié de l’exercice 23. L’objectif à court terme de l’alliance serait sur les vaccins Covid-19. Nous aurons également accès au pipeline de développement actuel de SILS dans d’autres maladies transmissibles telles que les infections transmises par les moustiques. Nous pourrons également ajouter des vaccins de nouvelle génération, qui stimuleront la croissance à long terme.

Vous avez également établi un partenariat avec Adagio Therapeutics pour le développement de médicaments Covid. Le Covid-19 semblant décliner, comment voyez-vous ses perspectives ?

Biocon Biologics a conclu un partenariat avec Adagio Therapeutics pour la fabrication et la commercialisation d’ADG20, une nouvelle thérapie par anticorps pour Covid-19 dans plusieurs marchés émergents du GCC (Gulf Cooperation Council) et en Asie, y compris l’Inde. Ce traitement offre potentiellement une administration ambulatoire pratique en une seule injection intramusculaire à la fois pour la prévention et le traitement du Covid-19. Il a également été conçu pour avoir une longue demi-vie, permettant potentiellement une protection immédiate et durable contre Covid-19 jusqu’à un an.

L’ADG20 a également le potentiel de neutraliser efficacement un large éventail de variantes émergentes du SRAS-CoV-2. La société mène actuellement ses essais pivots de phase 2/3 pour soutenir une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis d’ici le premier trimestre de l’année civile 2022.

Biocon Biologics aura accès aux données cliniques et non cliniques de la soumission EUA d’Adagio à la FDA américaine pour demander des approbations sur les marchés émergents. Adagio a publié les données de six mois de son essai de phase 1 en cours chez des volontaires sains (commencé en février 2021), qui soutiennent son innocuité et son efficacité. Les données sur son activité de neutralisation du virus sérique sont équivalentes ou meilleures que certains des vaccins avancés contre le Covid-19.

Nous espérons que ce partenariat nous aidera à renforcer nos capacités dans le domaine des maladies infectieuses et à avoir un impact significatif en améliorant l’accès aux médicaments Covid-19.

