Alliance d’opposition anti-BJP possible sans Congrès pour les sondages Lok Sabha 2024: Prashant Kishor

Kishor a déclaré que le Premier ministre Modi sait ce que veulent les gens et a ajouté que la politique du pays tournera autour du BJP au cours des prochaines décennies. (Fichier Photo-IE)

Le stratège électoral Prashant Kishor a affirmé qu’une alliance d’opposition anti-BJP sans le Congrès était possible. Kishor a fait ces remarques tout en donnant un aperçu de sa stratégie électorale pour les sondages Lok Sabha 2024. Le stratège des sondages a également critiqué Rahul Gandhi en disant que le Congrès ne peut pas vaincre le BJP avec une marche aux chandelles et un tweet.

Il a également déclaré que si les dirigeants du Congrès veulent sauver le parti, ils devraient élire un président démocratiquement. «Je dis que cela (le président du Congrès) soit décidé démocratiquement plutôt que quelqu’un qui dise que XYZ serait le président…. Beaucoup pensent que le déclin du parti du Congrès est un phénomène récent. Pas vraiment. La dernière fois que le Congrès a gagné dans le pays, c’était en 1984. Après 1984, le Congrès (à lui seul) n’a remporté aucune élection générale dans le pays », a-t-il déclaré.

Kishor a ajouté qu’il était en pourparlers avec les dirigeants du Congrès au cours des deux dernières années et a affirmé que les dirigeants donnant des informations aux médias ne sont même pas au courant des faits. « Le fait est que j’étais en conversation avec le Congrès… J’ai failli rejoindre le Congrès. Il n’y a pas eu beaucoup de désaccord », a déclaré Kishor, ajoutant qu’il y avait quelques problèmes qui n’avaient pas été résolus.

Dans une interview avec India Today, Prashant Kishor a également présenté son plan pour que l’opposition affronte le BJP lors des élections générales de 2024. Il a réitéré que le parti du Congrès a perdu 90 pour cent des élections au cours des dix dernières années. Il a ajouté que la direction du Congrès devrait assumer la responsabilité de la défaite.

Kishor a également félicité le Premier ministre Narendra Modi en disant que contrairement à la perception, il écoute tout le monde et c’est sa force. Kishor a déclaré que le Premier ministre Modi sait ce que veulent les gens et a ajouté que la politique du pays tournera autour du BJP au cours des prochaines décennies.

