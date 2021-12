Alliance en désarroi ? Le Bihar s’allie au BJP et au JDU en guerre pour un statut spécial, un recensement des castes et plus encore

Il y a eu plusieurs occasions dans un passé récent où les dirigeants des deux partis n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente sur un certain nombre de questions et ont exprimé publiquement leur divergence d’opinion.

Le gouvernement de l’Alliance démocratique nationale au Bihar, dirigé par Nitish Kumar, se trouve sur un guichet difficile. Les derniers mois ont vu une discorde croissante entre les dirigeants d’un gouvernement de coalition où le BJP et le JD(U) sont les deux principaux constituants. Alors que le président du JD (U) Nitish Kumar est ministre en chef de l’État, deux députés du BJP sont ses adjoints. Il y a eu plusieurs occasions dans un passé récent où les dirigeants des deux partis n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente sur un certain nombre de questions et ont exprimé publiquement leur divergence d’opinion.

Récemment, le ministre de la Planification et de la Mise en œuvre de l’État et chef du JD (U) Bijendra Prasad Yadav a écrit au vice-président de Niti Aayog, Rajiv Kumar, déclarant que le Bihar remplissait tous les critères pour obtenir le statut spécial. Mardi, lors d’un débat sur le deuxième lot de demandes supplémentaires de subventions pour 2021-2022 à Lok Sabha, Sunil Kumar Pintu de JD (U) a déclaré que le Bihar devait se voir attribuer le statut de catégorie spéciale pour la croissance et le développement de l’Inde. Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec le BJP, car le député CM Renu Devi a qualifié la nouvelle demande de dénuée de sens et a déclaré que le Centre avait déjà accordé à l’État beaucoup plus de privilèges, y compris des fonds. Cependant, CM Kumar a cherché à minimiser les différences en disant que Renu Devi n’avait pas d’informations détaillées sur le problème et qu’il lui expliquerait les choses. « La demande du statut spécial du Bihar est totalement justifiée, l’État le mérite », a déclaré Kumar.

Le JD(U) a également soulevé la question du recensement des castes au Parlement. Lundi, le député de JD (U) Kaushalendra Kumar a déclaré à Lok Sabha qu’un recensement par caste contribuerait à une meilleure mise en œuvre de la politique de réservation et lui fournirait également une base scientifique. Alors que le JD (U) s’est davantage prononcé sur le recensement par caste, le Bihar BJP a gardé sa position ambiguë sur la question après que le gouvernement central a déclaré ouvertement qu’il n’opterait pas pour un recensement basé sur la caste. Nitish Kumar avait même déclaré que le gouvernement du Bihar pouvait procéder à ses propres frais à un recensement des castes dans l’État si le centre refusait de le faire. Le BJP semble également irrité par CM Nitish et le chef de l’opposition Tejashwi Yadav s’exprimant d’une seule voix sur la question.

Ensuite, il y a l’interdiction de l’alcool très discutée qui a mis le parti au pouvoir sous le feu de l’opposition à plus d’une occasion. Alors que CM Kumar avait pris une position ferme sur la question de l’interdiction des alcools après la récente tragédie du narguilé, même certains dirigeants du BJP ont exprimé leur mécontentement en affirmant que la police et l’administration sont aux mains de la mafia de l’alcool. Récemment, le président de l’État du BJP, Sanjay Jaiswal, a déclaré que la police et l’administration de la région de West Champaran travaillaient en collusion avec la mafia de l’alcool. Il a également demandé à Nitish Kumar d’envisager d’adopter des lois plus strictes pour punir les contrevenants.

