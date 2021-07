Alliance Insurance Brokers rejoint Sudeep Kulkarni en tant que vice-président marketing

La nomination est conforme à la vision stratégique de l’entreprise pour développer l’activité et stimuler la croissance à travers le pays

Alliance Insurance Brokers a annoncé la nomination de Sudeep Kulkarni au poste de vice-président marketing, marque et numérique. Cette nomination s’inscrit dans la vision stratégique de l’entreprise d’étendre l’activité et de stimuler la croissance à travers le pays.

Dans son nouveau rôle, Kulkarni dirigera le portefeuille marketing à travers la marque et le numérique pour Alliance Insurance pan India, ainsi que pour leur plate-forme de conseil et de conseil Insurtech pour les employés d’entreprise – Elephant.in. Il possède plus de deux décennies d’expérience dans des rôles de compétence de leadership dans les médias, la publicité et les services hôteliers, ayant travaillé avec des maisons de presse, des sociétés de marketing expérientiel, des agences de publicité et des groupes hôteliers à travers le pays.

« Sudeep possède une expérience et des connaissances immenses en matière de stratégie de marque et de marketing et convient parfaitement à une organisation en pleine croissance comme la nôtre. Il sera l’un des principaux moteurs de la popularisation du concept d’assurance éléphant à travers le pays. Nous attendons avec impatience une relation à long terme excellente et fructueuse », a déclaré Aatur Thakkar, co-fondateur et directeur d’Alliance Insurance.

« Le poste sera très excitant et stimulant, car nous essaierons d’introduire un nouveau concept dans l’état d’esprit des consommateurs indiens, Elephant Insurance, qui propose des produits d’assurance et répond aux exigences d’assurance des employés des entreprises. Bien que l’assurance de groupe soit courante dans toutes les entreprises, les produits d’assurance d’Elephant offrent des avantages inégalés aux employés par rapport aux assurances de groupe habituelles. Mon rôle sera d’accroître la sensibilisation des consommateurs pour Elephant Insurance à travers les entreprises et les consommateurs à travers le pays », a ajouté Kulkarni dans son nouveau rôle.

Alliance Insurance Brokers Pvt. Ltd. est un fournisseur de services d’assurance, un gestionnaire de risques et un courtier en réassurance. Elle a été fondée en 2003 et propose une large gamme de services tels que des solutions d’assurance personnalisées, la gestion des sinistres, les audits d’assurance. Elle offre des assurances dans les domaines de l’aviation et de l’aérospatiale, du groupe d’institutions financières, des infrastructures et de l’énergie, de la fabrication, des services, des médias et du divertissement, entre autres. Alliance a également fait une incursion dans le marché de l’assurance et de la réassurance des entreprises et s’est ensuite concentrée sur les petites et moyennes entreprises avec le groupe d’entreprises émergent. Il se concentre maintenant sur la numérisation du modèle d’assurance et obtient la technologie liée aux plates-formes Insurtech comme Elephant, PCG, Employee Benefit 360 et SME insure.

