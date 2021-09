Alliance vaccinale : Serum prendra une participation de 15 % dans Biocon Biologics

in

Les deux sociétés de biotechnologie se sont associées pour tirer parti de leurs forces et ressources complémentaires dans les produits biologiques et les vaccins afin de saisir les opportunités sur le marché mondial des soins de santé et de résoudre les problèmes liés aux inégalités en matière de vaccins.

Biocon Biologics, une filiale de Biocon, et Serum Institute Life Sciences (SILS), une branche du Serum Institute of India (SII) d’Adar Poonawalla, ont annoncé vendredi une alliance stratégique. Selon les termes de l’accord, Biocon Biologics offrira une participation d’environ 15 % dans la société à Serum à une valorisation post-money de 4,9 milliards de dollars.

En retour, Biocon Biologics aura accès à 100 millions de doses de vaccins par an pendant 15 ans. Biocon aura les droits de commercialisation du portefeuille de vaccins SILS qui commence avec les vaccins Covid-19 – à la fois Covishield et Novavax – et tous les nouveaux vaccins commercialisés. Poonawalla obtiendra un siège au conseil d’administration de Biocon Biologics. Selon les termes, Biocon Biologics générera un flux de revenus engagés et les marges associées, à partir de la seconde moitié de l’exercice 23.

Les deux sociétés de biotechnologie se sont associées pour tirer parti de leurs forces et ressources complémentaires en matière de produits biologiques et de vaccins afin de saisir les opportunités sur le marché mondial des soins de santé et de résoudre les problèmes liés aux inégalités en matière de vaccins. L’alliance s’attaquera au défi de la disponibilité des matières premières pour la fabrication de vaccins dans le pays.

Sur l’enclume, il est prévu d’investir dans la chaîne d’approvisionnement critique pour les intrants tels que les résines, les médias, les produits chimiques, les sacs biologiques et les produits réutilisables afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des fournisseurs externes. Des plans sont en cours pour développer des anticorps ciblant plusieurs maladies infectieuses comme la dengue et le VIH. Les deux sociétés concluront des accords de niveau de service pour fabriquer et distribuer des vaccins et des anticorps.

Kiran Mazumdar-Shaw, présidente exécutive de Biocon et Biocon Biologics, a déclaré que son entreprise s’était concentrée sur les maladies non transmissibles et qu’avec cette alliance, elle fera une incursion dans le segment des maladies infectieuses en tirant parti de l’expertise de SII. Ces vaccins pourraient se situer dans une fourchette de prix de 3 à 10 dollars sur le marché mondial.

Mazumdar-Shaw et Poonawalla ont déclaré vendredi lors d’une interaction avec les médias que l’engagement de dose de vaccin de 100 crores n’était que le début et qu’ils travailleraient sur de plus grandes opportunités qui vont au-delà des vaccins Covid. “Nous explorons déjà et le partenariat sera important”, a déclaré Mazumdar-Shaw.

Biocon Biologics établira également à ses frais une division de R&D sur les vaccins pour développer des vaccins et des produits biologiques pour l’alliance pour le segment des maladies transmissibles. Il pourrait également mettre à disposition ses capacités de culture cellulaire et de remplissage et finition stériles pour la production de vaccins dans le cadre de l’alliance.

Les deux entités travailleront ensemble sur des vaccins à ARNm, Biocon Biologics se concentrant sur la recherche et les cliniques et Serum fabriquant ces vaccins, a déclaré Poonawalla. SII pourrait également licencier des anticorps monoclonaux à Biocon avec un accord de partage des bénéfices, a-t-il déclaré. Biocon Biologics et SII investissent en permanence dans l’expansion d’installations pour accélérer les installations de production, a déclaré Poonawalla. SILS met en place une nouvelle installation de vaccins pour l’ARNm à Pune, qui serait à la disposition de l’alliance. Les travaux de construction de cette installation ont commencé.

Les deux partenaires travailleront également ensemble pour relever les défis de la disponibilité des matières premières, car leurs fournisseurs avaient du mal à évoluer pour répondre à leurs demandes. Mazumdar-Shaw a déclaré qu’ils ne veulent pas voir les contraintes de la chaîne d’approvisionnement que le pays a connues et ne veulent pas compter uniquement sur des fournisseurs externes, ils cherchaient donc à devenir un acteur verticalement intégré. Les équipes des deux sociétés travailleront sur des matières premières d’intérêt commun et 4 à 5 éléments ont déjà été identifiés.

Pour cette alliance stratégique, Biocon Biologics émettra des actions et recevra les droits envisagés par le biais d’une fusion avec Covishield Technologies, une filiale à 100 % de SILS.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.