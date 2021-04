AllianceBlock apporte la suite de produits DeFi à Avalanche

AllianceBlock, une solution décentralisée de couche 2 reliant la finance traditionnelle et la DeFi, a annoncé une intégration de produit majeure avec Avalanche, le protocole «Internet of Finance» en plein essor.

Une fois terminée, l’intégration du produit permettra aux utilisateurs d’accéder au terminal d’investissement DeFi d’AllianceBlock, aux services financiers P2P, aux capacités de jetons non fongibles et aux solutions KYC directement sur Avalanche. Le partenariat comprend également un travail de développement avec Ava Labs, l’équipe de développement derrière Avalanche.

Rachid Ajaja, fondateur et PDG d’AllianceBlock, affirme que les deux organisations partagent une mission commune pour promouvoir la croissance d’un écosystème DeFi conforme:

«La mission d’Avalanche, qui consiste à donner aux gens les moyens de construire un Internet de la finance ouvert, simple et démocratique, correspond parfaitement à ce que nous faisons chez AllianceBlock; notre protocole multiforme indépendant de la blockchain permet aux banques et à leurs clients d’échanger simplement, en toute sécurité et légalement n’importe quel produit cryptographique.