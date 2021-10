AllianceBlock catalyse DeFi 2.0 avec des solutions d’extraction de liquidités et de jalonnement

Lorsque Bitcoin est sorti pour la première fois, c’était une nouveauté au sein de la communauté cypherpunk, motivée par des opinions et des idéaux forts qui tentaient de remédier aux défauts de la banque traditionnelle. Cette tension des idéaux donnait l’impression que les deux ne sont pas destinés à se mélanger.

En conséquence, Bitcoin a été rejeté par l’establishment bancaire traditionnel jusqu’à ce qu’il devienne un défi crédible pour les structures bancaires existantes et démontre comment la technologie décentralisée pourrait changer la nature même de la finance.

L’espace s’est déplacé vers des modèles de finance décentralisée, non seulement d’une devise isolée, mais de l’ensemble de l’écosystème de la façon dont nous utilisons et intégrons ces devises dans notre vie quotidienne, y investissons et gérons ces investissements.

Nous nous trouvons maintenant en première ligne de la fusion de ces deux espaces : la finance traditionnelle bien rodée avec ses processus, sa facilité d’accès et la confiance institutionnelle à laquelle les gens du monde entier sont habitués ; et la finance décentralisée avec l’infrastructure et les systèmes basés sur des codes sans confiance qui ont fait du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies des concurrents féroces pour l’industrie financière de demain.

Chez AllianceBlock, nous les rassemblons dans un ensemble de systèmes où tout le monde, pas seulement les débutants et les férus de technologie, peut profiter du potentiel lucratif de DeFi car il interagit avec les systèmes établis de TradFi, permettant à chacun de se développer en avoir accès à l’autre.

Notre histoire commence en 2018, lorsque trois innovateurs, Rachid Ajaja, Matthijs de Vries et Amber Ghaddar, partageant une vision et un désir d’améliorer les systèmes financiers, se sont rencontrés pour jeter les bases de ce qui sera AllianceBlock.

AllianceBlock a été fondée par trois innovateurs venant d’horizons différents – Rachid et Amber venaient de l’industrie de la finance traditionnelle (Barclays, Goldman Sachs) et Matthijs venait d’une formation en développement technique (PostNL)

« Nous voulions simplement, fondamentalement, créer une plate-forme d’investissement, sécuriser les investissements et protéger l’investisseur. »

— Rachid Ajaja s’exprimant lors de notre événement d’entreprise #WenZug en septembre 2021

Maintenant, nous construisons la prochaine génération d’infrastructures financières, en mélangeant des modèles financiers traditionnels avec une technologie décentralisée de pointe, soutenue par une communauté largement dévouée avec des projets traditionnels et DeFi utilisant nos produits et solutions.

Perdu dans [Crypto] Espacer

De ces premières réunions et discussions en 2018, le concept d’AllianceBlock est né, à une époque de croissance rapide et d’expérimentation dans l’espace. Les échanges décentralisés, l’extraction de liquidités et même l’interopérabilité de la blockchain n’étaient que des idées et des preuves de concepts, mais nous avons reconnu le potentiel de l’endroit où l’espace DeFi pourrait aller et comment nous pourrions aider à l’améliorer et à le guider.

Nous nous sommes concentrés sur la sensibilisation à notre mission, la création de partenariats et notre optimisme quant au potentiel futur de DeFi. En conséquence, nous avons créé notre premier MVP d’une plateforme d’investissement décentralisée, basée sur une économie juste, inclusive et transparente, avec les utilisateurs au centre de la gouvernance.

En nous appuyant sur la force et la popularité de ce MVP, nous avons continué à grandir et à nouer des partenariats, comme avec Quant Network et en présentant notre vision à travers des événements tels que le Blockchain Economic Forum 2019, et en étant reconnus comme l’une des 15 meilleures startups en démarrage. à Money20/20, la plus grande conférence Fintech d’Europe. Incubé avec la station F et le niveau 39, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous avons continué à grandir et à nous développer, ce qui a abouti au lancement de notre token $ ALBT en 2020. Afin de renforcer la confiance dans nos produits, nous avons commandé un audit complet des contrats intelligents qui a été effectué par Certik, l’une des technologies de sécurité blockchain les plus fiables. entreprises dans le monde. Depuis lors, nos produits ont également été audités par Omniscia et certifiés conformes à la norme Diamond (EIP-2535).

Depuis lors, nous avons continué à repousser les limites de ce que DeFi peut offrir aux utilisateurs, ainsi qu’à d’autres projets. L’un des principaux problèmes dont nous avons réalisé qu’il freinait les jeunes projets, d’après notre propre expérience de lancement de $ALBT, était la liquidité symbolique.

En conséquence, nous avons développé une solution d’extraction de liquidités pour nous aider à augmenter notre liquidité symbolique et notre volume de transactions et avons ensuite proposé cette plate-forme pour d’autres projets DeFi via notre produit Liquidity Mining as a Service (LMaaS).

Nous devons parler de LMaaS

LMaaS change la donne pour les projets dans l’espace DeFi, car ils cherchent à évoluer. Il a résolu les défis auxquels nous étions confrontés lors de notre lancement et nous voulons maintenant qu’il aide d’autres projets cherchant à surmonter ces mêmes défis.

Nous sommes notre premier client et nous utilisons LMaaS pour nos propres programmes d’extraction et de jalonnement de liquidités. Nous pouvons affirmer avec confiance que notre offre est éprouvée.

Nous avons lancé nos propres campagnes d’extraction et de mise en place de liquidités sur la plate-forme LMaaS, depuis lors, nous avons enregistré une croissance significative des liquidités. En moyenne, la liquidité pour nos clients a été multipliée par deux.

Nous avons déjà plusieurs projets utilisant le service et obtenant des résultats incroyables, mais de nombreux projets, à la fois nouveaux et déjà établis dans l’espace, ne savent même pas que ces services existent. En octobre 2021, nous avons lancé notre première semaine de projecteurs sur les produits, mettant en lumière la façon dont nous avons contribué à développer l’espace DeFi avec notre solution d’extraction et de jalonnement de liquidités, ainsi que de discuter de la suite. Vous pouvez vérifier ce qui s’est passé pendant #LMaaSWeek, et vous verrez également beaucoup plus de notre matériel parlant de LMaaS alors que nous cherchons à intégrer plus de clients et à améliorer la liquidité de leurs jetons. Voici quelques témoignages élogieux de nos premiers clients, Dafi Protocol et Polkalokr :

« L’utilisation de LMaaS d’AllianceBlock nous a permis de lancer un programme de liquidité sans sacrifier notre propre bande passante de développement. Cela nous aide à évoluer et à nous concentrer sur nos propres produits, tout en lançant un programme convivial. »

– Zain Rana — Fondateur, Dafi Protocol

«Honnêtement, c’était aussi simple que de connecter un portefeuille, de suivre les étapes à l’écran, d’ajouter des récompenses, de personnaliser l’apparence et la convivialité, de définir la longévité du pool, de fournir des détails sur Uniswap et le contrat intelligent à jeton. Avant que nous le sachions – littéralement dans les 30 minutes – nous étions prêts à lancer notre programme. Les services et l’éthique de travail de l’équipe sont en feu.

– Anis Ahmed Chohan — Directeur de la technologie et co-fondateur, Polkalokr

Bien que LMaaS soit un produit vital, ce n’est pas l’image complète d’AllianceBlock. Notre suite complète de produits se compose de trois couches distinctes, chacune répondant à un besoin clé de DeFi.

Dans la couche DeFi, nous offrons l’interopérabilité entre les chaînes via AllianceBlock Bridge, une solution d’extraction de liquidités en marque blanche via AllianceBlock LMaaS (Liquidity Mining as a Service), AllianceBlock DEX, l’accès à un protocole de financement peer-to-peer avec AllianceBlock Fundrs, ainsi que un tableau de bord complet d’analyse de données et d’informations à utiliser dans l’élaboration de stratégies DeFi avec le Terminaison AllianceBlockl.

Dans la couche de données, nous aidons les projets DeFi et les acteurs de la finance traditionnelle à monétiser et à exploiter les énormes quantités de données qu’ils produisent avec AllianceBlock Data Tunnel, ainsi qu’à avoir accès à une API de données de niveau entreprise à guichet unique qui agrège DeFi et les données financières traditionnelles agrégateurs en une seule API couplée au DataQuasar.

Dans la couche de réglementation et de conformité, nous permettons aux projets, protocoles et DEX DeFi d’introduire des cadres de conformité évolutifs qui les aident à évoluer avec la réglementation et à ouvrir la porte aux acteurs institutionnels pour participer à DeFi avec Vérification d’identité sans confiance AllianceBlock (TIDV) et le Moteur de règles de conformité réglementaire transfrontalière AllianceBlock.

Le protocole AllianceBlock est conçu pour être indépendant de la chaîne et est déjà étendu aux principales chaînes de blocs telles que Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Elrond et bien d’autres à venir. Consultez notre feuille de route, qui détaille notre plan d’exécution, avec une touche historique.

DeFi : un nouvel espoir

Depuis les débuts simples de trois personnes souhaitant créer une plate-forme d’investissement sûre, AllianceBlock a constitué une équipe de plus d’une centaine d’experts dans tous les domaines pour créer et soutenir les produits, et continue d’embaucher du nouveau personnel.

17 septembre 2021 – L’équipe AllianceBlock s’est réunie à Zoug, en Suisse, pour célébrer l’ouverture de notre siège social de CryptoValley.

Un domaine qui est extrêmement important pour nous est notre communauté et le soutien qu’elle nous offre alors que nous développons et lançons de nouveaux produits et services. Cette communauté se renforce chaque jour, avec plus de 10 000 membres de notre groupe Telegram, tous se ralliant à notre slogan #NoMercy. Nous avons récemment lancé un pool de jalonnement simple Hardcore #NoMercy de quatre ans, qui s’est entièrement rempli en seulement 12 heures ! Cela démontre la longévité, la confiance et l’engagement de notre communauté dans notre vision de l’avenir de la finance.

Club DeFi

La technologie Blockchain a permis aux crypto-monnaies d’exister, ce qui a conduit aux produits DeFi. Maintenant, nous construisons la prochaine génération de ces produits, pour créer une couche de services institutionnalisés pour les utilisateurs de détail, les projets DeFi et les institutions traditionnelles et augmenter le niveau de professionnalisme et de convivialité dans l’espace.

Nous voulons associer des produits financiers traditionnels à une technologie et à des idéaux décentralisés, pour aider le secteur à sortir de l’expérimentation et à le mettre en pratique afin que le plus de personnes possible puissent y participer.

L’ensemble de l’espace crypto se déplace à une vitesse vertigineuse, nous formons donc des équipes pour nous aider à montrer la voie et des produits pour aider les autres à suivre, et nous continuerons de le faire, repoussant constamment les limites de ce qui est possible. La crypto-monnaie a peut-être commencé comme une nouveauté, mais nous nous engageons à faire du rêve DeFi une réalité.

