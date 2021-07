Réserve d’or de valeur

Allied Payment Network va mettre BTC au bilan et autoriser le paiement de factures en Bitcoin

Allied s’est associé à NYDIG pour offrir des services Bitcoin. Selon son PDG, donner accès à Bitcoin est un « changeur de jeu ».

Le fournisseur de services de paiement numérique mobile basé à Fort Wayne, Allied Payment Network, s’est associé à NYDIG pour devenir le premier fournisseur de paiement de factures à permettre à ses clients d’acheter, de vendre et de conserver Bitcoin.

Allied ajoutera également Bitcoin à sa trésorerie d’entreprise.

Ce partenariat aide les institutions financières à répondre à la demande croissante de Bitcoin, dont l’adoption a augmenté de 207 % sur une période de 10 ans commençant en juillet 2010. Ralph Marcuccilli, fondateur et PDG d’Allied, a déclaré :

« L’objectif principal d’Allied est de permettre aux institutions financières de fournir plus facilement une technologie basée sur la valeur qui les différencie sur le marché, attire de nouveaux déposants, fidélise grâce à un engagement élevé et génère des revenus. » « Fournir un accès au bitcoin fait exactement cela et change la donne pour de nombreuses institutions communautaires qui ont du mal à rivaliser. »

Pendant ce temps, les clients bénéficient d’une alternative sécurisée et facile à utiliser aux transactions avec des entités bitcoin non réglementées. Allied et NYDIG fourniront également des capacités supplémentaires aux clients, telles que la possibilité d’effectuer des paiements numériques financés par BTC.

Récemment, le fournisseur de services Bitcoin, qui est une filiale de Stone Ridge, s’est également associé à Fiserv, Q2 et au géant des paiements d’entreprise NCR. Comme nous l’avons signalé, les partenariats d’infrastructure bancaire de NYDIG devraient leur permettre d’offrir des services bitcoin à environ 70 % des banques américaines.

