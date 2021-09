Alliés ou ennemis ? Le problème de la toxicité des médias sociaux

La semaine dernière, Facebook nous a encore surpris. ‘Le Wall Street Journal’ a révélé qu’Instagram – dont il est propriétaire – était conscient de sa toxicité pour les adolescents et n’a rien fait à ce sujet. Le réseau social étudiait depuis des années comment son utilisation affecte des millions de jeunes, et est arrivé à plusieurs reprises à la même conclusion : Instagram est particulièrement mauvais pour les adolescentes, et c’est plus ainsi que d’autres plates-formes.

Selon un rapport interne, un adolescent sur trois a déclaré qu’Instagram les faisait se sentir plus mal dans leur corps. Ils ont également blâmé le réseau social pour l’augmentation du taux d’anxiété et de dépression. Une autre des conclusions de l’enquête interne est qu’Instagram peut pousser les utilisateurs vers des contenus pouvant être nocifs.

Les résultats correspondent aux résultats d’une étude de la chercheuse Ana Freire sur la façon dont l’anorexie s’exprime dans les réseaux sociaux, publiée dans la revue “Journal of Medical Internet Research”. Leur principale conclusion est que les communautés de personnes souffrant de troubles de l’alimentation sont complètement isolées et connectées les unes aux autres en ligne. Aussi que ces bulles, sans surprise, sont nocives.

“Les systèmes qui recommandent des contacts à suivre, sur des plateformes comme Twitter, continuent de suggérer des comptes très similaires aux utilisateurs anorexiques, ce qui fait grossir cette bulle”, explique Freire, directeur du pôle technologique de l’UPF Barcelona School of Management. “Ils ont à peine des liens avec des communautés saines, constitué de témoignages d’usagers sains ou de témoignages d’institutions ou d’associations qui viennent en aide aux personnes souffrant de troubles alimentaires », commente-t-il. Cependant, précise-t-il, la transition entre usagers en traitement ou déjà rétablis vers des communautés saines est appréciée.

Motifs clairs

La recherche s’est concentrée sur la caractérisation des utilisateurs souffrant d’anorexie mentale sur Twitter, en différenciant les différentes phases de la maladie. “Nous étudions les caractéristiques de ces personnes en phase de précontemplation (caractérisée par l’euphorie due à la perte de poids rapide et au soutien social reçu), la contemplation (les ravages de la maladie commencent à être visibles et des épisodes d’inconfort, d’anxiété et même de dépression peut commencer), le traitement et la récupération”, explique l’informaticien et expert en intelligence artificielle.

Freire et ses collègues de l’Université Pompeu Fabra, du Centre de vision par ordinateur de l’Université autonome de Barcelone, de la Fondation de l’Institut des troubles de l’alimentation (FITA) et de l’hôpital universitaire Parc Taulí, a analysé un ensemble de plus de deux millions de tweets en espagnol, publiés entre 2017 et 2018. Pour cela, ils ont appliqué des filtres avec des mots ou des phrases revus par des psychologues, des psychiatres et des patients. “Ils utilisent certaines de ces étiquettes pour s’identifier, créant des bulles qui peuvent être vraiment nocives”, explique le chercheur.

Au cours du processus, l’équipe a utilisé techniques d’intelligence artificielle: apprentissage en profondeur pour identifier les tweets liés à l’anorexie mentale, algorithmes de clustering pour distinguer les utilisateurs à un stade précoce et pour la détection de la communauté, et algorithmes de traitement du langage naturel pour traiter le texte, entre autres.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que ces utilisateurs – pour la plupart des femmes de moins de 18 ans – ont tendance à montrer de la tristesse, du dégoût et de la colère. Les problématiques qu’ils traitent sont intimement liées à leur image et renvoient aux laxatifs et même au suicide et à la mort. “Ce qui est curieux, c’est qu’il y a des problèmes qui peuvent être des déclencheurs de la maladie, comme le harcèlement, qui ne sont pas visibles dans les premiers stades”, explique Freire.

Ils tweetent également davantage le week-end et pendant les périodes de sommeil, “ce qui peut être lié à des problèmes d’insomnie, quelque chose de caractéristique d’autres problèmes mentaux comme la dépression”, explique le chercheur. Ils utilisent des images plus sombres, avec moins de lettres, de selfies, de découpes de parties du corps et d’images altérées de figures idéalisées. De plus, ils interagissent moins que les autres utilisateurs.

Les résultats de l’étude ont permis de lancer une campagne sur Instagram et Facebook à destination des personnes correspondant au profil démographique observé et ayant des intérêts communs aux utilisateurs analysés. En collaboration avec le Hope Phone et le Suicide Prevention Phone, ils ont publié des annonces mettant en vedette des lignes d’assistance 24 heures sur 24. « Cela a permis d’augmenter de 60 % le nombre d’appels des réseaux sociaux vers ces téléphones », souligne Freire.

Quelque chose qui pourrait aussi aider, selon le chercheur, serait de forcer la communication entre les communautés anorexiques et celles en bonne santé. Freire espère que son travail – encadré dans le projet STOP pour la prévention du suicide dans les réseaux – ” servira à offrir un soutien psychologique à ceux qui ne reçoivent pas de diagnostic professionnel, soit à cause de l’accès difficile aux consultations en santé mentale, soit à cause de la stigmatisation qui entoure ce type de maladie ».

Dépendance numérique

Cette stigmatisation est partagée avec d’autres types de problèmes de santé mentale que l’utilisation excessive des réseaux sociaux peut contribuer à aggraver. Dépendance, anxiété, dépression ou sentiments d’isolement social ou de détresse sont quelques-uns d’entre eux. Cela avait déjà été confirmé en 2015 par une revue des études scientifiques sur l’addiction aux réseaux sociaux.

L’analyse, publiée dans la revue « Current Addiction Reports », a également mis en évidence la problèmes relationnels que la présence dans ces espaces peut entraîner : retrait social, isolement, conflits familiaux, détérioration de la concentration et de la collaboration, perte d’amis, etc.

D’autre part, l’utilisation excessive des écrans par les enfants et les adolescents – que ce soit dans les jeux vidéo, les plateformes de divertissement ou les réseaux sociaux – est associée à des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, de problèmes de vision et de diminution de la densité osseuse, de symptômes dépressifs et suicidaires, de risque de comportement et un long etcetera, selon une étude publiée en 2018 dans ‘Environmental Research’.

La dépendance à être connecté et présent dans le monde numérique, et les conséquences que cela peut entraîner au-delà de la dépendance elle-même, sont un problème croissant. Des études comme celles-ci peuvent aider à le contrer, comme Freire essaie de le faire avec ses recherches.

La connaissance y est essentielle, tout comme le développement plates-formes et applications qui ne sont pas basées sur la capture et la rétention de l’attention des utilisateurs le plus longtemps possible et à tout prix, qui ne récompensent pas la perpétuation de stéréotypes, qui ne renforcent pas les cercles vicieux et la consanguinité, et qui incluent des mécanismes de soutien.

Éliminer les préjugés

Au-delà de cela, il est nécessaire de continuer à démystifier les mythes et à déstigmatiser la maladie mentale. Cela se produit, entre autres, par plus d’alphabétisation, d’éducation et de ressources sociales et de santé.

D’autre part, il ne serait pas juste de criminaliser les réseaux sociaux. En général, son impact négatif est associé à une utilisation intensive de ces plateformes. Au contraire, une présence temporaire peut augmenter le capital social des utilisateurs en raison de la facilité de maintenir et d’étendre leurs propres réseaux et du contact avec des personnes géographiquement éloignées. Ils peuvent également apporter un soutien aux personnes ayant des intérêts particuliers qui ne sont pas physiquement proches.

Le risque est que nos réseaux de contacts deviennent moins intenses mais plus nombreux, ce qui pour beaucoup est négatif, et pour d’autres cela reste à voir. Le débat autour de tout cela n’est pas si éloigné de celui généré par l’adoption massive de la télévision il y a quelques décennies, à la différence près que la ‘silly box’ n’offre pas les possibilités de communication multidirectionnelles que proposent les réseaux sociaux et internet.

*** Ce sont quelques-uns des sujets que, d’ailleurs, je traite également dans mon livre “Erreur 404. Êtes-vous prêt pour un monde sans Internet ?” (Débat, 2021), qui sera publié le 14 octobre.

