Alligator Attacks Handler, les invités sautent pour la sauver

Une vidéo virale prise ce week-end montre une attaque d’alligator dans l’Utah et la tentative héroïque d’un spectateur pour l’arrêter. La vidéo a été prise à Scales and Tails dans l’Utah, où un employé non identifié montrait un alligator captif à un groupe de clients. L’alligator lui a mordu la main et a commencé à se tordre, mais l’un des clients a en fait sauté pour la sauver.

La démonstration d’alligator a déraillé dès le début de la vidéo lorsque l’employé a ouvert l’enclos pour interagir avec l’animal. Immédiatement, l’alligator a ignoré les ordres du maître et a essayé de la dépasser pour sortir de l’enclos. Bien qu’elle utilisait clairement des commandes et des gestes préétablis, l’alligator s’en est pris et lui a attrapé la main, puis a refusé de la lâcher pendant environ une minute. Pendant ce temps, un client du nom de Donnie Wiseman a sauté dans l’enclos avec presque aucune hésitation pour tenter de la sauver.

La femme a été entraînée dans l’eau avec l’alligator, où elle a enroulé ses jambes autour de sa tête et a essayé de se dégager. Alors que d’autres clients appelaient à l’aide, Wiseman s’est déplacé derrière le gator et a lutté contre sa queue et ses pattes, l’empêchant de se débattre assez fort pour blesser encore plus l’employé. D’autres employés se sont présentés et ont libéré la femme, laissant Wiseman avec le gator.

Avec un encadrement calme de la part du personnel, Wiseman a pu s’extirper de l’enceinte sans subir lui-même de blessures apparentes. Selon un rapport de TMZ, l’employée est maintenant à l’hôpital, où elle se rétablit, bien que son statut ne soit pas clair. Pendant ce temps, Scales and Tails a publié une publication sur Facebook remerciant Wiseman pour son intervention héroïque.

“Nous voulons envoyer un grand bravo à Donnie Wiseman et Todd & Amy Christopher!” le post lu. “Nous voulons les remercier pour leur héroïsme. Travailler avec certains de ces animaux comporte des risques inhérents que nous, en tant que personnel, acceptons. Hier, le genre d’événement que nous espérons ne jamais se produire s’est produit. L’un de nos maîtres-gator s’est fait mordre par notre grand alligator et les choses ont mal tourné.”

“Ces messieurs [sic] auraient pu rester dans la zone de sécurité comme la plupart d’entre nous le feraient, mais au lieu de cela, ils ont sauté dans la situation, de leur propre gré, et ont aidé à sécuriser l’alligator “, a-t-il poursuivi. ” Leur aide, combinée à la formation de notre membre du personnel, a probablement sauvé sa vie et ses membres. Mme Christopher avait une formation en soins infirmiers et a commencé les premiers soins avant l’arrivée de l’ambulancier et nous la remercions également pour cela. Notre membre du personnel se porte bien et est en convalescence.”