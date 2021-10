Allison Harvard, la prochaine star du top model américain, est mariée

Allison Harvard transformé l’allée en sa piste!

L’alun de l’America’s Next Top Model marié Jérémy Burke au Higuera Ranch à San Luis Obispo, en Californie, au cours du week-end.

« Je t’aime tellement », a écrit Allison à côté de plusieurs photos de leur cérémonie fantaisiste. « Nous avons la famille et les amis les plus incroyables et ce fut vraiment le meilleur jour de ma vie. »

Jeremy, qui est également créatif à Los Angeles, a déclaré que c’était également le « plus beau jour de ma vie ».

Le couple a pris une photo devant une tour de fleurs rouges et bleues et a partagé plus de photos sur leurs histoires Instagram de souvenirs sauvages de la soirée. Ils ont également révélé leur hashtag unique : #BurkeGotIntoHarvard.

Allison, qui est apparue sur ANTM de 2009 à 2014, a enfilé un diadème avec une robe blanche traditionnelle et un voile pour le grand jour. Osons dire Banques Tyra approuverait ?

Compagnon modèle Le houx de Bryana certainement, en écrivant, « LA PLUS BELLE MARIÉE !!! félicitations !! »