La finale de la série de maman était à la fois satisfaisante, drôle et douce-amère. Alors que la sitcom avait une fin solide, les fans étaient probablement encore un peu attristés par la décision soudaine de mettre fin à la série. Mais personne ne semblait plus choqué que les acteurs et l’équipe, y compris Allison Janney. Et après la diffusion de la finale de la série, la star de Mom a partagé un message spécial dédié aux fans.