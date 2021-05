Allison Janney de maman ne peut apparemment pas parler publiquement des raisons pour lesquelles elle pense que l’émission a été annulée

Allison Janney est connue pour être une professionnelle accomplie qui apporte toujours le maximum à chaque performance, ce que ses nombreux rôles primés aux Emmy Awards (et aux Oscars) ont prouvés au fil de nombreuses années. Mais, elle est également connue pour avoir exprimé son opinion, et lorsque maman a été annulée à l’improviste et qu’elle n’a même pas eu une autre saison pour vraiment mener à une finale de la série, Janney a ouvertement exprimé son choc. Elle, évidemment, a beaucoup plus de connaissances potentielles d’initiés que n’importe lequel d’entre nous sur la raison pour laquelle maman a été annulée, mais lors d’une apparition sur CBS dimanche matin, Janney a révélé que les fans n’en entendraient probablement pas parler de si tôt, et a déclaré: