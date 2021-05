Allison Janney et le casting de “ maman ” réagissent aux répliques les plus drôles de la comédie CBS ⋆ .

Maman est connue pour son dialogue ironique, et avec la longue comédie de CBS qui se termine le 13 mai, c’est le moment idéal pour revenir sur huit saisons de sagesse et de ruses.

La série met en vedette Allison Janney, Jaime Pressly, Kristen Johnston, Mimi Kennedy et Beth Hall en tant que femmes qui sont entrées dans la vie l’une de l’autre grâce à des réunions des AA, et parfois, cela peut devenir émouvant. “[What] Je suis le plus fier de ce que nous avons fait pour mettre en lumière le rétablissement et de la façon dont nous avons montré aux gens que c’était possible », a déclaré Janney. «Et certainement l’un des plus gros messages que maman envoie, c’est que vous n’avez rien à traverser seul.»

Mais les femmes aiment aussi partager quelques rires. Ci-dessous, les étoiles réfléchissent à certains de ces moments amusants.

Maman, Finale de la série, jeudi 13 mai, 9 / 8c, CBS

