Allison : les temps au tour de Lewis commençaient à empirer

Un autre jour, un autre point de vue sur la saga turque des arrêts au stand de Lewis Hamilton. James Allison fait la lumière sur la question, admettant que les temps au tour d’Hamilton commençaient à empirer, ce qui nécessitait un arrêt au stand tardif.

Allison, directeur technique de Mercedes, s’exprimait dans la vidéo de débriefing de la course de Mercedes sur leur chaîne YouTube, où il a déclaré qu’analyser l’incident rétrospectivement, opposant finalement Hamilton lorsque l’équipe l’a fait, aurait peut-être été trop tard.

« Comme toujours avec la stratégie, à la fin de la course, c’est toujours évident… quel aurait été le tour parfait [to pit on] », a déclaré Allison.

« Cependant, si on regarde globalement, le meilleur moment pour s’arrêter aurait été autour de la [Lap] 36, 37 marque, c’était quand Valtteri [Bottas, who eventually won the race] et Verstappen s’arrêta.

« Si Lewis avait fait de même, puis traité ses pneus gentiment et en douceur, il aurait vraisemblablement terminé quatrième et aurait peut-être pu mettre la pression. [Sergio] Perez pour la troisième et peut-être le dépasser. Cela aurait été optimal », a-t-il expliqué.

« Nous n’avons pas fait cela », a déploré Allison. « Nous sommes restés plus longtemps que cela en espérant que la piste deviendrait sèche, en espérant un peu que les pneus dureraient… et nous obtiendrions la troisième place la plus facile à offrir à l’époque simplement en l’héritant de ceux qui ont fait un arrêt au stand.

Mais la réalité était différente car la piste n’était jamais suffisamment sèche pour que les pneus slicks fonctionnent, et Mercedes cherchait à limiter les dommages.

Allison a réfléchi et a déclaré: « Au moment où nous avons réalisé que nous aurions dû faire cet arrêt à ce moment-là et que nous cherchions à réduire nos pertes, c’était autour du tour 41 – et cela aussi aurait été bien, cela aurait été un quatrième – lieu type d’arrêt. Au final, nous avons poussé un peu plus longtemps que cela, encore neuf tours avec des pneus qui se dégradaient tout le temps. »

Puis a ajouté : « Quand nous avons finalement appelé Lewis, c’était parce que le tableau des temps au tour que nous utilisons pour faire nos prédictions nous disait qu’il ne semblait pas bon de s’accrocher à la fin de la course – que le rythme de la voiture par alors serait suffisamment médiocre pour que… nous examinions quelque chose qui se situait quelque part dans la région de la septième, huitième place, en fonction de la façon dont les pneus se dégradaient progressivement.

Selon Allison, les pneus intermédiaires de Hamilton auraient pu survivre à toute la course : « Oui, selon toute vraisemblance, nous aurions atteint la fin de la course avec un seul train de pneus, capable de circuler sans difficulté », a-t-il admis.

« Ocon l’a fait par exemple, et notre voiture fonctionne généralement mieux que la plupart de nos concurrents. Alors oui, nous serions arrivés au bout de la course.

Mais le gourou technique de Merecedes doutait de la capacité de Hamilton à maintenir un rythme décent dans ces derniers tours : « La question est de savoir à quelle vitesse aurions-nous été ? Et la preuve là-bas est assez claire : nous aurions été très lents.

« Le pneu utilisait sa gomme pendant toute la course et vers la fin, alors que la piste approchait du sec mais n’y arrivait jamais tout à fait, cette usure s’est accélérée.

« Et les temps au tour de Lewis commençaient à se dégrader tour après tour. Et même s’il aurait atteint la fin de la course, le rythme aurait été assez lamentable au moment où il y est arrivé », a conclu Allison.

Dans un peu plus d’une semaine, le Grand Prix des États-Unis, à Austin, au Texas, sera la 173e course de Hamilton en tant que pilote Mercedes, alors qu’il devance son rival pour le titre Max Verstappen de 6 points dans le championnat des pilotes de Formule 1 après sa cinquième place. au Grand Prix de Turquie 2021.