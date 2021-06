Allison Mack, condamnée à trois ans de prison pour l’affaire NXIVM – El Sol de México

L’actrice de la série télévisée “Smallville” Allison Mack a été condamnée ce mercredi à trois ans de prison pour son implication dans l’affaire de la secte Nxivm, dont le fondateur, Keith Raniere, a été condamné à 120 ans de prison pour trafic sexuel et autres chefs d’accusation. , a confirmé le bureau du procureur du district oriental de New York.

Arrêtée en avril 2018, Mack a reconnu sa culpabilité dans deux chefs de racket et de complot de racket un an plus tard, puis a exprimé ses regrets et s’est excusée auprès des victimes de la secte.

Le bureau du procureur a également indiqué que l’interprète doit payer une amende de 20 000 $.

Quelques jours avant la condamnation, Mack a écrit une lettre au juge dans laquelle il écrivait : « Il est maintenant de la plus haute importance pour moi de dire, du fond du cœur, que je suis vraiment désolé.

“Je me suis donné aux enseignements de Keith Raniere avec tout ce que j’avais. Je croyais, de tout mon cœur, que son mentorat me conduisait à une version meilleure et plus éclairée de moi-même. J’ai consacré ma loyauté, mes ressources, et finalement mes ce fut la plus grosse erreur et le plus grand regret de ma vie », a-t-il déclaré.

En outre, sa mère, ses frères et plusieurs amis et parents ont également écrit des lettres au magistrat pour intercéder en faveur de l’accusé.

Raniere a été condamné en octobre dernier par un tribunal de New York à 120 ans de prison pour avoir profité du prétendu groupe d’entraide qu’il avait fondé pour abuser sexuellement d’une longue liste de femmes.

Dans l’affaire, outre Mack, plusieurs personnalités éminentes comme l’héritière de l’empire des alcools Seagram’s, Clare Bronfman, qui a été condamnée en septembre dernier à six ans et neuf mois de prison, après avoir également plaidé coupable, ont été mises en cause.

Raniere a été arrêté au Mexique en mars 2018 après avoir été inculpé par un tribunal de New York pour trafic sexuel et complot en faveur du trafic sexuel et forçage au travail forcé.

En 1998, ce supposé gourou de la motivation personnelle a créé l’organisation Successful Executive Programs, à travers laquelle il a donné des ateliers de cinq jours pour lesquels il a facturé jusqu’à 5 000 $.

Des années plus tard, il a fondé Nxivm, la secte qu’il a établie au nord de New York et où il a forcé les participants à suivre des cours supplémentaires à un prix plus élevé et à amener d’autres personnes à « s’élever » dans les rangs internes de l’organisation et ainsi obtenir des privilèges.

L’histoire a pris une tournure encore plus sombre lorsqu’en 2015, Raniere a formé une société secrète au sein de Nxivm appelée “DOS”, soi-disant “pour autonomiser les femmes et éliminer les faiblesses du programme”.

Ces femmes sont finalement devenues ses esclaves sexuelles, obligées d’effectuer des tâches ménagères et marquées des initiales du chef de la secte lors d’une douloureuse cérémonie sans anesthésie au cours de laquelle leur peau a été cautérisée dans une zone proche du pubis.

En outre, les victimes de Nxivm ont été extorquées avec des informations compromettantes sur leurs amis et leur famille, des photographies de nus et des droits sur les biens qu’elles ont eux-mêmes apportés. Pour cette raison, beaucoup avaient peur de quitter le groupe ou de ne pas obéir, selon l’accusation.