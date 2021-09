Allison Mack entre en prison après une peine de trois ans pour l’affaire de la secte NXIVM – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice de la série télévisée “Smallville” Allison Mack est entrée en prison avec deux semaines d’avance pour purger une peine de trois ans pour son implication dans l’affaire de la secte NXIVM, dont le fondateur, Keith Raniere, a été condamné à 120 ans de prison. prison pour trafic sexuel et autres charges.

Selon des documents publiés ce mercredi par les médias locaux, Mack est arrivé lundi dernier à la prison de la ville californienne de Dublin (près de San Francisco), où les actrices Lori Loughlin et Felicity Huffman ont également purgé des peines pour une affaire de fraude dans le système d’admission universitaire américain. .

L’entrée de l’actrice était prévue pour le 29 septembre.

Arrêtée en avril 2018, Allison Mack a reconnu un an plus tard sa culpabilité pour deux chefs de racket et de complot de racket, puis a exprimé ses regrets et s’est excusée auprès des victimes de la secte.

En juin, elle a été condamnée à trois ans de prison et à 20 000 dollars d’amende par un tribunal de New York.

Source : Millénaire