Allison Ponthier partage le dernier single ‘Late Bloomer’

La chanteuse-compositrice montante Allison Ponthier a sorti son dernier single « Late Bloomer », une ode libératrice à la sortie et à l’acceptation de sa sexualité.

« « Late Bloomer » montre à quel point il est amusant de sortir. Beaucoup de gens le décrivent comme une seconde puberté. Vous en apprenez beaucoup sur vous-même », a expliqué Ponthier dans un communiqué. « C’est pourquoi lorsque les gens font leur coming out, ils changent souvent leur apparence esthétique. Ils essaient de nouvelles choses et se font de nouveaux amis.

L’artiste de 25 ans né au Texas et basé à Brooklyn a écrit la chanson avec le collaborateur de Phoebe Bridgers Ethan Gruska et Dan Wilson, qui a travaillé avec Adele et Leon Bridges et a doublé en tant que producteur de la chanson.

« Je suis devenu fort en frappant le mur / Une fois que je l’ai franchi, je pourrais le faire encore et encore / Revenir en arrière n’est pas de votre faute / Il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose », chante Ponthier sur le troisième couplet de la chanson. Dans le refrain, elle déclare: « Tardе, la fin de la floraison / Je n’ai plus peur de toi / La fin de la floraison / Maintenant que je suis réveillée, ça valait la peine d’attendre. »

« « Late Bloomer » est vraiment pour célébrer cela. Il s’agit de la récompense que vous obtenez pour être enfin assez courageux pour être vous-même », a-t-elle ajouté. « Il n’y a pas d’urgence. Il y aura toujours des gens là-bas qui seront prêts pour vous chaque fois que vous serez prêt.

La chanson arrive avec un visualiseur inspiré de Little Shop of Horrors et des publicités télévisées de fin de soirée As Seen On. Le visuel met en vedette une plante inspirée des Muppets qui excelle dans le skateboard, le karaoké et l’art du tatouage bien qu’elle soit elle-même une floraison tardive. « Il s’agit essentiellement d’être un mauvais garçon, ce que j’aurais toujours souhaité être », a expliqué Ponthier à propos du concept visuel.

« Late Bloomer » marque la première sortie de Ponthier depuis qu’elle a partagé son premier EP Faking My Own Death et a terminé une tournée avec Seigneur Huron.

Diffusez ou achetez « Late Bloomer ».