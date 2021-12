Allison Russell publie une vidéo de performance en direct pour « Joyful Mother****ers »

Allison Russell a publié une vidéo de performance en direct pour sa chanson « Joyful Mother****ers », qui est le dernier morceau sur elle premier album solo Enfant extérieur. Comme sur le disque, le clip la voit en duo avec son mari et partenaire du groupe Birds of Chicago, JT Nero.

La vidéo a été tournée aux Ocean Way Studios sur Sunset Boulevard à Los Angeles et Russell et Nero sont soutenus par un guitariste, un violoncelliste et un bassiste. Russell, né à Montréal, chante les paroles en anglais et en français dans la chanson.

Le co-fondateur de Birds of Chicago et Our Native Daughters a sorti l’album en mai sur Fantasy Records avec un immense succès et trois nominations subséquentes aux Grammy. Plus tôt ce mois-ci, Outside Child a été nommé n ° 2 dans la liste du New York Times des meilleurs albums de 2021 par l’écrivain Jon Pareles.

Sur son site Internet, Russell écrit à propos de cette distinction : « J’ai dû m’asseoir quand j’ai vu ça. Je suis particulièrement reconnaissant à Jon Pareles de m’avoir vu et entendu, d’avoir été le premier journaliste musical à écrire en profondeur non seulement sur mon premier album solo, Outside Child, mais sur toute ma carrière, mon arc et mon évolution en tant qu’écrivain et artiste.

« Jon a anobli #outsidechild et moi avec une écoute attentive, attentive, empathique et étonnamment bien documentée. Il a même écouté mon ancien catalogue avec Po’Girl, Birds of Chicago Our Native Daughters et a trouvé les fils et les liens entre eux.

« Puissance émotionnelle »

Lors de la sortie de l’album, Variety a écrit : « Avec 2021 pas encore à mi-chemin, il est difficile d’imaginer de nombreux autres albums à venir qui pourraient correspondre à la combinaison de la puissance émotionnelle, de la fluidité mélodique, de la signification sociale et de la beauté déchirante dans le récit de Russell d’une vie. valeur d’avilissement et d’auto-récupération.

L’album a été nominé comme album Americana de l’année aux Grammy Awards 2022 et sa chanson « Nightflyer » est présélectionnée pour American Roots Song et American Roots Performance.

Russell doit faire une tournée au Royaume-Uni au cours de la nouvelle année, avec une date à Londres à Omeara réservée le 24 janvier et une à Glasgow deux jours plus tard. Elle est prévue pour le festival Girls Just Wanna de Brandi Carlile à Riviera Mayo, au Mexique, le 1er février, suivi d’une vaste tournée américaine.

Achetez ou diffusez Outside Child d’Allison Russell.