Allison Russell rejoint le line-up alors que le coin des musiciens de Nashville revient

Allison Russell fait partie des artistes qui feront partie d’un festival de trois jours le mois prochain qui marque le retour des performances en direct à la série de concerts gratuits de Nashville Musicians Corner. Lancée en 2010, la série est passée au numérique en 2020 mais se prépare maintenant à nouveau pour des événements en personne.

Le festival aura lieu du 11 au 13 juin au parc Centennial de Music City et sera suivi d’une série de septembre Sundown mettant en vedette une autre sélection d’artistes dans un total de 11 concerts. Ceux-ci s’étendront sur cinq week-ends consécutifs du 2 septembre au 1er octobre, se déroulant tous les jeudis et vendredis et culminant en trois jours de spectacles en collaboration avec AmericanaFest.

Russell, co-fondateur de Our Native Daughters and Birds of Chicago, a sorti son premier album solo Outside Child la semaine dernière (21 mai) sur Fantasy Records. Elle montera sur scène dans le cadre d’une formation du vendredi 11 juin qui comprend également Catalina, le troubadour d’origine britannique Josh Okeefe, Glass Dove et Jason Eskridge. La soirée d’ouverture se déroule de 17h à 21h.

Les animations du samedi et dimanche (12/13) auront lieu entre midi et 18h. Samedi comprend Dakota Ryley, Larysa Jaye, Nite Tides, Nordista Freeze, l’auteure-compositrice-interprète pop Jillette Johnson, Vacation Manor et le quatuor R&B The New Respects. Le dimanche, le public pourra profiter des sets d’Ellisa Sun, Gustavo Moradel, Phillip-Michael Scales, Preston James, Josh Gilligan, du groupe de rock Smooth Hound Smith et Adia Victoria.

Depuis sa création, Musicians Corner a accueilli plus de 1 500 artistes, dont des grands comme Emmylou Harris, Chris Stapleton, les Blind Boys de l’Alabama, Vince Gill, et Preservation Hall Jazz Band. Il s’agit d’un programme de l’association à but non lucratif Centennial Park Conservancy, qui vise à préserver, améliorer et partager le Parthénon de Nashville (une réplique grandeur nature de l’original à Athènes) et le Centennial Park. Plus de détails sur tous les événements sont sur le site Web Musicians Corner.

