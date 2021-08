Allmendinger remporte le Brickyard 200 rempli d’accidents à l’Indianapolis Motor Speedway

in

AJ Allmendinger a profité de deux terribles accidents impliquant plusieurs voitures, le leader étant sorti et une pénalité – le tout dans les cinq derniers tours – pour remporter le Brickyard 200 dimanche à Indianapolis Motor Speedway.

AJ Allmendinger, pilote célèbre avec son équipe sur Indy’s Yard of Bricks. (Stacy Revere/.)

Faisant seulement son deuxième départ en Coupe NASCAR de la saison, Allmendinger, 39 ans, a remporté sa deuxième victoire en Coupe en carrière et a donné à Kaulig Racing sa première victoire en seulement le septième départ de l’organisation en série.

Mais la victoire de 0,929 seconde sur Ryan Blaney lors de la première course de la Coupe sur le parcours routier de 14 virages et 2,439 milles a été gâchée par deux énormes carambolages qui ont fait sortir des drapeaux rouges.

Le premier est arrivé avec cinq tours à faire, à commencer par le pilote vainqueur de la pole, William Byron, qui a franchi le trottoir dans le cinquième virage et a été expulsé du parcours. Huit autres pilotes l’ont rapidement suivi, faisant immédiatement sortir un drapeau jaune et finalement un drapeau rouge.

“C’était tellement bizarre, je n’avais jamais eu cette expérience auparavant”, a déclaré Byron, affirmant qu’il avait remarqué le problème pour la première fois lorsque Kyle Larson a traversé la section juste devant lui. “J’ai cloué quelque chose et je l’ai déchiré.”

Les travailleurs de la piste, qui s’étaient occupés de la chicane tout au long de la course, l’ont finalement retirée et l’ont remorquée sous les applaudissements des fans. Même le président de l’Indianapolis Motor Speedway, Doug Boles, est entré sur la piste en costume-cravate, a attrapé un balai et a aidé à nettoyer la zone.

Lorsque les moteurs ont redémarré, personne ne savait trop à quoi s’attendre ou comment naviguer dans le virage modifié. Quelques instants plus tard, sept autres voitures se sont écrasées au même endroit et à nouveau la course a été interrompue.

Les responsables de NASCAR n’ont signalé dans l’immédiat aucune blessure importante.

Les organisateurs ont apporté une modification à la piste pendant la nuit – en supprimant une “tortue” au sixième virage qui avait causé des problèmes lors du programme double de samedi. Mais c’est le cinquième virage qui devenait problématique dimanche.

Certains se sont demandé si la fatigue de trois jours d’essais, de qualifications et de course sur le même parcours n’avait pas pu conduire à la détérioration du freinage.

Les conducteurs ont refusé de spéculer.

“Je ne crois pas à la chance, mais j’ai l’impression que c’était de la malchance”, a déclaré Joey Logano. « Mauvais endroit, mauvais moment. J’ai fait le tour en tant que passager, sachant ce qui allait se passer.

Il n’y avait pas que les accidents.

Denny Hamlin était en tête avec deux tours à faire et semblait se diriger vers la victoire lorsque la voiture de deuxième place de Chase Briscoe a filé dans l’herbe entre les deux premiers virages. Les deux voitures ont brièvement couru côte à côte avant que Hamlin ne prenne légèrement de l’avance avant le 10e virage.

C’est là que Briscoe, qui a dit qu’il ne savait pas qu’il avait été pénalisé, a filé Hamlin.

“Juste un manque de conscience”, a déclaré Hamlin. “Je voulais juste qu’il me fasse courir un tour. Je ne pense pas qu’il l’ait fait par malveillance. Ce n’est pas ce genre de personne. Cela vient de tout bouleverser.”

Même avant les accidents, cette course ressemblait plus à un événement sur piste courte.

À un moment donné, Brad Keselowski a heurté un mur de béton et a piqué la partie arrière de sa voiture en traînant. Dans un autre, les travailleurs de la voie ont retiré une section de métal de 3 pieds du dessous de la bordure. Plusieurs voitures ont utilisé du ruban adhésif pour maintenir les pièces ensemble et tandis que certains conducteurs ont dévié par inadvertance, d’autres ont été envoyés en rotation. Suite à la grande mêlée, il y a eu des dégâts de haut en bas de la file de voitures arrêtées.

D’une manière ou d’une autre, cependant, Allmendinger s’est frayé un chemin vers l’avant.

“C’était juste la survie du plus fort”, a-t-il déclaré. “Nous avions probablement une voiture de la huitième à la 15e place. Ces redémarrages étaient tout simplement fous.”

Allmendinger a également remporté une course sur route à Road America en 2013.

Larson a pris l’avantage sur Hamlin en terminant troisième, un jour après avoir remporté les championnats nationaux de Knoxville. Hamlin a terminé 23e.

Tyler Reddick a remporté les deux premières étapes, gagnant des points cruciaux pour une place en séries éliminatoires. Il a battu son coéquipier de Richard Childress Racing Austin Dillon au chantier de briques à deux reprises, Dillon terminant troisième dans la première étape et gagnant une place dans la seconde.

Après des courses sur route consécutives, le circuit de la Coupe revient sur un ovale dimanche prochain au Michigan International Speedway.