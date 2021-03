Allocation d’actifs: la réponse pour contrer les risques et incertitudes de marché

Lors de la construction de votre portefeuille, tenez compte de votre horizon de placement. L’ancienne règle empirique consistant à soustraire votre âge de 100 fonctionne bien dans la plupart des cas.

« L’histoire montre que vous ne savez pas ce que l’avenir nous réserve. » – G. Richard Wagoner. Les performances passées d’une classe d’actifs ne préjugent jamais des rendements futurs.

Les investisseurs recherchent souvent les meilleures actions ou les actions les mieux notées dans lesquelles investir. Cependant, il peut être judicieux d’investir dans un pool diversifié d’actions par le biais d’un fonds commun de placement.

2020 nous a appris, comme à l’époque de la crise financière mondiale de 2007-2008, qu’il est difficile de prévoir les mouvements du marché à court terme.

À la fin de l’année 2020, de nombreux indices étaient à / ou presque à des niveaux records.

Tableau 1: Les marchés ont explosé avec la montée en flèche du COVID-19. Les performances passées peuvent ou non être maintenues à l’avenir.

Au lieu de rechercher un fonds commun de placement ou une classe d’actifs qui donne des rendements élevés qui peuvent ou non être durables à long terme, la chose importante à retenir est l’allocation d’actifs simple mais disciplinée. L’allocation d’actifs se diversifie dans différentes classes d’actifs de sorte qu’elle vous permet de répartir votre risque au sein de votre portefeuille. Les investisseurs doivent créer un portefeuille diversifié comprenant une juste proportion d’actions, de dette et d’or. UNE portefeuille bien diversifié peut aider à atténuer le risque de baisse de vos investissements tout en les faisant croître.

Quelles sont les 5 choses à garder à l’esprit lors de l’approche de l’allocation d’actifs?

L’allocation d’actifs vous aide à atténuer le risque de baisse

L’allocation d’actifs ne consiste pas à détenir les actifs les plus performants, les ETF les plus tendances ou les meilleurs secteurs. Il est important de noter que toutes les classes d’actifs n’évoluent pas dans la même direction en même temps. Par exemple, pendant la pandémie, lorsque les marchés boursiers ont subi une forte perte, la présence d’un autre actif tel que l’or aurait pu aider les investisseurs à gagner rendements ajustés au risque. L’allocation d’actifs consiste à investir dans différents actifs financiers du marché qui ont une faible corrélation entre eux et qui introduit d’autres dimensions du marché. Cela réduit potentiellement le risque de baisse de votre portefeuille.

L’allocation d’actifs n’a pas besoin de vous pour chronométrer les marchés

Avec une stratégie d’allocation d’actifs efficace, vous n’avez pas à dépenser votre énergie pour décider d’acheter ou de vendre une action ou un fonds commun de placement en particulier en fonction de sa performance attendue. C’est le début d’un voyage d’investissement qui ne vous montrera pas comment choisir les meilleurs fonds communs de placement mais qui vous donnera plutôt une feuille de route pour réaliser votre objectifs financiers.

L’allocation d’actifs est sous notre contrôle

Le temps et l’énergie des investisseurs sont souvent consacrés à se concentrer sur des choses qui ne sont pas sous leur contrôle; comme les rapports trimestriels sur les bénéfices, la prévision des cycles économiques ou la prévision des taux d’intérêt. Il est important de prendre le contrôle et d’accepter l’entière responsabilité d’atteindre vos objectifs financiers: comme la construction d’un plan d’allocation d’actifs.

L’allocation d’actifs doit tenir compte de la durée de l’investissement

Lors de la construction de votre portefeuille, tenez compte de votre horizon de placement. L’ancienne règle empirique consistant à soustraire votre âge de 100 fonctionne bien dans la plupart des cas. Soustrayez votre âge de 100 ans pour arriver à l’allocation d’actifs idéale pour vos investissements. Donc, si vous avez 25 ans, vous devez consacrer 75% de votre investissement aux actions alors que les 25% restants peuvent être consacrés aux obligations et à l’or.

D’un autre côté, un investisseur âgé de 60 ans doit investir 40% en actions et 60% en placements à revenu fixe et diversifier les risques comme l’or.

Faites du fonds d’urgence la base de votre portefeuille

En plus de vos objectifs à long terme, votre plan d’allocation d’actifs doit tenir compte d’un jour de pluie, comme nous l’avons vu lors de la décélération économique induite par la pandémie en 2020. Comme vous le voyez dans l’infographie ci-dessous, il est suggéré d’avoir un argent sûr dans le forme d’actifs liquides tels que les fonds communs de placement liquides comme base de votre portefeuille. Ce fonds liquide permet de répondre aux besoins de liquidités et d’urgence à court terme et, en même temps, peut aider à obtenir des rendements plus élevés que ceux offerts par les comptes bancaires d’épargne.

Cependant, le principal point à retenir de cet article est que l’allocation d’actifs idéale n’est pas statique. L’allocation d’actifs idéale nécessite un rééquilibrage périodique pour maximiser le potentiel de rendement.

* Veuillez noter que l’allocation d’actifs suggérée ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement / allocation recommandée, veuillez demander des conseils professionnels indépendants et arriver à une décision d’investissement éclairée avant de prendre une décision.

L’investisseur ne doit traiter qu’avec des fonds communs de placement enregistrés dont la vérification peut être effectuée sur le site Web de SEBI sous «Intermediaries / Market Infrastructure Institutions».

L’investisseur peut s’adresser au responsable des relations avec les investisseurs du fonds commun de placement pour obtenir le redressement d’un grief ou d’une plainte. Si la conformité reste non résolue, vous pouvez contacter SEBI ou déposer une plainte sur le portail SEBI SCORES https://scores.gov.in.

Know Your Customer (KYC) est obligatoire pour investir dans des fonds communs de placement. Pour que l’investisseur KYC soumette le formulaire KYC avec la preuve d’identité et la preuve d’adresse à l’agence d’enregistrement KYC. Pour plus de détail, veuillez cliquer ici.

Les investissements dans des fonds communs de placement sont soumis aux risques de marché, lisez attentivement tous les documents liés au régime.

