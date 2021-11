Allocation d’actions Paytm IPO : vérifiez le statut via l’ESB, Link Intime, la prime du marché gris ; cotation en bourse le 18 novembre

Paytm IPO comprenait une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore et une offre de vente (OFS) d’actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 10 000 crore. (Déposer)

Paytm, propriété de One97 Communications, dont l’introduction en bourse a reçu 1,89 fois la souscription, finalisera l’attribution des actions la semaine prochaine, le 15 novembre. Les actions de Paytm doivent être cotées sur les deux bourses BSE et NSE probablement le 18 novembre. Paytm, soutenu par Ant Group, a clôturé la plus grande introduction en bourse de l’Inde de 18 300 crores de roupies, dont 8 235 crores de roupies levés auprès d’investisseurs institutionnels, ainsi que du gouvernement fédéral de Singapour, de BlackRock International Funds, du Conseil de financement du régime de pensions du Canada et de l’Autorité de financement d’Abu Dhabi. Sur le marché primaire aujourd’hui, les actions Paytm cotaient à une prime négligeable de Rs 55 par rapport à la taille de l’émission, selon les personnes qui négocient des actions non cotées de sociétés.

Paytm avait évalué ses actions dans une fourchette de prix de 2 080 à 2 150 Rs par action, valorisant la société à 1,39 crore lakh Rs à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. L’initiation des remboursements ou du déblocage des fonds du compte ASBA aura lieu le 16 novembre 2021. Les parts de capital seront créditées sur les comptes de dépôt des attributaires le jour suivant. Les analystes disent que par rapport aux récentes inscriptions en bourse, la demande des investisseurs de détail pour l’introduction en bourse de Paytm a été modérée. «Cela pourrait être dû à des valorisations excessives au milieu d’une forte concurrence dans l’espace fintech, ce qui rend la croissance potentielle future un peu difficile. Le jour de la cotation, les investisseurs désignés devraient enregistrer des bénéfices et attendre une correction décente d’au moins 15 à 20 % pour revenir à de meilleurs niveaux », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online. Les investisseurs peuvent vérifier le statut de l’attribution des actions sur le site Web du registraire Link Intime India Private Limited ou sur le site Web de l’ESB.

Vérifiez le statut d’attribution des actions Paytm via le site Web du registraire Link Intime India

Pour vérifier l’état de l’attribution des actions, sélectionnez le nom de l’entreprise comme « Paytm – IPO » dans la liste déroulante du site Web Link Intime India lorsqu’elle est déclarée. Cochez la case PAN, Numéro de demande ou ID de dépositaire/client. En conséquence, entrez le numéro de compte permanent ou le numéro de demande ou le numéro de dépositaire/client dans la case. Entrez le captcha donné dans l’espace prévu et cliquez sur le bouton Soumettre. Cela affichera le nombre d’actions qui ont été appliquées et attribuées à l’investisseur.

Vérifiez l’état de l’attribution des actions dans Paytm via le site Web de l’ESB

Le site Web de l’ESB (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx) permet également de vérifier l’état de l’attribution dans Paytm. Sélectionnez « equity » comme type de problème et « Paytm Ltd » comme nom du problème dans la liste déroulante, lorsqu’il est déclaré. Entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Cliquez sur « Je ne suis pas un robot ». Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’état.

