Allocation de cherté de la 7e commission salariale : augmentation de la DA pour les employés des chemins de fer et les forces armées

in

Image représentative

7th Pay Commission Dearness Allowance (DA Hike) Dernières nouvelles : Le ministère des Finances a pris l’arrêté de mettre en œuvre l’augmentation de 28% de l’indemnité de cherté (DA) pour les employés de l’administration centrale à partir du 1er juillet 2021. Selon le ministère des Finances, l’arrêté de hausse de 28% de l’AD ne s’appliquerait pas aux employés des chemins de fer et au personnel des forces armées. Des ordonnances distinctes les concernant seraient émises par les ministères respectifs.

Le gouvernement a augmenté la DA payable aux employés de l’administration centrale du taux actuel de 17% à 28% avec effet au 1er juillet 2021. L’augmentation a englobé les versements supplémentaires intervenus les 01-01-2020, 01-07-2020 et 01- 01-2021. Alors que le taux de DA à partir du 1er juillet 2021 sera de 28%, il restera à 17% pour la période du 01-01-2020 au 30-06-2021.

Dans une note de service datée du 20 juillet 2021, le Département des dépenses (DoE), ministère des Finances, a déclaré que le terme « rémunération de base » dans la structure de rémunération révisée signifierait la « rémunération prélevée dans le niveau prescrit dans la matrice de rémunération conformément à 7e recommandations du CPC acceptées par le gouvernement. Mais cela n’inclut aucun autre type de rémunération comme la rémunération spéciale, etc.

Pour les employés du gouvernement central, le DoE a en outre déclaré que le DA continuerait d’être un «élément distinct de rémunération et ne serait pas traité comme une rémunération dans le cadre de FT 9 (21).

Dans sa dernière ordonnance, le DoE a également précisé que le paiement au titre de DA impliquant des fractions de 50 paise et plus peut être arrondi à la roupie immédiatement supérieure et les fractions inférieures à 50 paise peuvent être ignorées.

Ordres de hausse distincts de la DA pour le personnel des forces armées et les employés des chemins de fer

L’ordre de hausse du DA pour les employés du gouvernement central s’appliquerait également aux employés civils payés à partir des estimations des services de défense.

Cependant, pour la hausse de la DA du personnel des forces armées et des employés des chemins de fer, des ordres distincts seront émis respectivement par le ministère de la Défense et le ministère des Chemins de fer.

« Les ordonnances s’appliqueront également aux employés civils payés à partir du devis des services de défense et les dépenses seront à la charge du chef concerné du devis des services de défense. En ce qui concerne le personnel des forces armées et les employés des chemins de fer, des ordonnances distinctes seront émises par le ministère de la Défense et le ministère des Chemins de fer, respectivement », a déclaré le DoE.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.