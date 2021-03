Allocation du spectre: BSNL et MTNL obtiendront du spectre pour les services 5G sans participer aux enchères

Il a déclaré que BSNL gérerait les services mobiles de MTNL dans la zone de service sous licence (LSA) de Delhi à partir du 1er avril.

Le gouvernement attribuera administrativement du spectre aux unités du secteur public de télécommunications BSNL et MTNL pour la 5G et les services futurs, a informé jeudi le ministre de l’Union Ravi Shankar Prasad au Parlement.

Il a déclaré que l’attribution du spectre à BSNL et MTNL se fera sur le même principe que celui proposé pour l’attribution du spectre pour les services 4G.

« Le gouvernement a également approuvé l’attribution administrative du spectre pour la fourniture de services 5G à BSNL / MTNL, du spectre pour le maintien des opérations actuelles et des services futurs sur le même principe que celui proposé pour l’attribution de spectre pour les services 4G », a déclaré Prasad dans une réponse écrite au Rajya Sabha. .

Les services 5G n’ont pas encore démarré en Inde.

Le ministre a déclaré que le gouvernement avait alloué des fonds de 24084 crores de roupies pour le spectre des services 4G en 2021-2022 et que la BSNL a invité une manifestation d’intérêt (EoI) le 1er janvier pour un enregistrement préalable et une preuve de concept (PoC) pour son prochain appel d’offres 4G.

Il a déclaré que BSNL gérerait les services mobiles de MTNL dans la zone de service sous licence (LSA) de Delhi à partir du 1er avril.

Prasad a déclaré que les deux sociétés déficitaires étaient devenues un EBITDA positif pour le semestre clos en septembre 2020 et les neuf mois clos en décembre 2020.

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a également approuvé des garanties souveraines pour les obligations de 15 000 crores de Rs à lever par BSNL et MTNL pour leur restructuration de dette.

« BSNL et MTNL ont levé respectivement 8 500 crore Rs et 6 500 crore Rs sur la base de la garantie souveraine accordée par le gouvernement », a déclaré Prasad.

