Allocations budgétaires réduites pour la santé affectant les groupes marginalisés : Oxfam Inde

La deuxième vague de Covid-19, particulièrement désastreuse en Inde, a révélé la faiblesse du système de santé public.

Une allocation budgétaire plus faible et des inégalités socio-économiques croissantes en Inde affectent de manière disproportionnée les résultats de santé des groupes marginalisés en raison de l’absence de couverture sanitaire universelle (CSU), a déclaré Oxfam Inde dans un rapport.

« Les données montrent que 65,7% des ménages appartenant à la catégorie générale ont accès à des installations sanitaires améliorées et non partagées, tandis que seulement 25,9% des ménages des tribus répertoriées (ST) ont des installations sanitaires améliorées et non partagées », selon le rapport sur les inégalités d’Oxfam Inde. 2021.

Environ 12,6 % de plus d’enfants souffrent d’un retard de croissance dans les ménages des castes répertoriées (SC) que dans les ménages appartenant à la catégorie générale. Et les chances qu’un enfant meure avant son cinquième anniversaire sont trois fois plus élevées pour les 20 % les plus pauvres de la population que pour les 20 % les plus riches, a-t-il déclaré.

Pour remédier à ces inégalités fondamentales dans le système de santé, le rapport recommande la mise en œuvre de la CSU soutenue par un secteur de la santé publique fort. Les communautés marginalisées sont également confrontées à une charge disproportionnée de dépenses directes (OOPE) sur la santé. Selon une estimation du gouvernement, six millions de personnes sont plongées dans la pauvreté chaque année en raison des dépenses de santé.

Dans le rapport 2020 d’Oxfam sur l’engagement à réduire les inégalités, l’Inde se classe au 154e rang des dépenses de santé, cinquième en partant du bas. Dans le budget de l’union 2021-22, un an après une pandémie, le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) s’est vu allouer un total de Rs 76 901 crore, soit une baisse de 9,8% par rapport à Rs 85 250 crore par rapport aux estimations révisées de 2020-2021. , note le rapport.

La deuxième vague de Covid-19, particulièrement désastreuse en Inde, a révélé la faiblesse du système de santé public. Les données du National Health Profile (NHP) en 2017 ont montré qu’il n’y a qu’un seul médecin allopathique gouvernemental pour 10 189 personnes et un hôpital public pour 90 343 personnes.

