Allocution de Narendra Modi : Du point de repère de la vaccination à la voix locale, cinq points saillants du discours du Premier ministre

Les experts et de nombreuses agences nationales et étrangères sont très positifs à l’égard de l’économie indienne, a déclaré le Premier ministre Modi.

Dans le contexte de l’Inde franchissant la barre des 100 crores de vaccination, le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé aujourd’hui aux nations virtuellement. Lors de son allocution, le Premier ministre Modi a déclaré que le programme de vaccination de l’Inde était né de la science, axé sur la science et fondé sur la science. Le Premier ministre Modi a déclaré que le point de repère de la dose de vaccin Covid de 100 crores n’est pas seulement des statistiques, mais un nouveau chapitre de l’histoire du pays. Il a également déclaré que la plate-forme CoWin a facilité la vie des agents de santé. Le Premier ministre a également réitéré sa voix en faveur d’une vision locale. Points saillants:

1. Lorsque la plus grande pandémie de 100 ans est arrivée, des questions ont été soulevées sur l’Inde. L’Inde sera-t-elle capable de lutter contre cette pandémie mondiale ? D’où l’Inde obtiendra-t-elle l’argent pour acheter autant de vaccins d’autres pays ? Quand l’Inde recevra-t-elle le vaccin ? Le peuple indien se fera-t-il vacciner ou non ? L’Inde pourra-t-elle vacciner suffisamment de personnes pour empêcher la propagation de la pandémie ? Il y avait diverses questions, mais aujourd’hui, cette dose de vaccin de 100 crores répond à toutes les questions : PM Modi.

2. Pour nous, démocratie signifie ‘Sabka Saath’. Emmenant tout le monde, le pays a lancé la campagne « Un vaccin pour un vaccin gratuit ». Pauvres-riches, village-ville, lointain, le pays n’a qu’un mantra que si la maladie ne fait pas de discrimination, alors il ne peut y avoir de discrimination dans le vaccin. On s’est donc assuré que la culture VIP ne domine pas la campagne de vaccination : PM Modi.

3. Les experts et de nombreuses agences nationales et étrangères sont très positifs au sujet de l’économie indienne. Aujourd’hui, non seulement des investissements records arrivent dans les entreprises indiennes, mais de nouvelles opportunités d’emploi sont également créées pour les jeunes. Avec des investissements records dans les start-ups, des start-ups records, des licornes sont en train de se faire : PM Modi.

4. Je vous le répète, nous devons insister pour acheter chaque petite chose, qui est Made in India, qui est fabriquée à partir du travail acharné d’un Indien. Et cela ne sera possible qu’avec les efforts de tous. Tout comme Clean India est un mouvement public, de la même manière, acheter des choses fabriquées en Inde, acheter des choses faites par des Indiens, être Vocal for Local, nous devons mettre cela en pratique : PM Modi.

5. Le pays sait se fixer de grands objectifs et les atteindre. Mais, pour cela, nous devons être constamment prudents. Nous ne devons pas être négligents. Peu importe la qualité de l’armure, peu importe la modernité de l’armure, même si l’armure est une garantie complète de protection, les armes ne sont pas lancées pendant la bataille. Je demande que nous célébrions nos fêtes avec le plus grand soin : PM Modi.

