Allons-nous vers un autre verrouillage – Les cas montent en flèche dans toutes les régions – nouveaux chiffres | Royaume-Uni | Nouvelles

Les cas de coronavirus sont à nouveau en hausse avant le 21 juin – le soi-disant Jour de la liberté. À cette date, l’assouplissement final des restrictions de verrouillage devrait avoir lieu, mais certains ont appelé à un retard alors que les cas montent en flèche et que la variante Delta hautement infectieuse se propage.

Le gouvernement a déclaré jeudi à 9 heures du matin qu’il y avait eu 7 393 autres cas confirmés en laboratoire au Royaume-Uni, ajoutant que sept autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant le test positif pour Covid-19 jeudi, portant le total britannique à 127 867.

Désormais, de nouveaux chiffres montrent que les taux de cas de COVID-19 ont augmenté dans toutes les régions d’Angleterre.

Il y a une augmentation particulièrement forte dans le Nord-Ouest, selon les données de Public Health England (PHE).

Le rapport de surveillance hebdomadaire de PHE publié aujourd’hui montre que les taux dans le nord-ouest de l’Angleterre sont passés à 149,6 cas pour 100 000 personnes au cours des sept jours précédant le 6 juin.

Ce chiffre est en hausse par rapport à 89,4 d’une semaine à l’autre et est le plus élevé de la région depuis la semaine se terminant le 21 février.

Ces chiffres placent également le Nord-Ouest avec le taux de Covid le plus élevé de toutes les régions d’Angleterre.

Une analyse par l’agence de presse PA de données PHE distinctes, publiée jeudi sur le tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus, montre que les dix zones avec les taux de Covid les plus élevés en Angleterre se trouvent toutes dans le nord-ouest.

Les données montrent que Blackburn avec Darwen dans le Lancashire continue d’avoir le taux le plus élevé, avec 937 nouveaux cas au cours des sept jours précédant le 6 juin – l’équivalent de 625,9 cas pour 100 000 personnes.

Ceci est en hausse de 438,9 en sept jours au 30 mai.

PHE a également déclaré que les taux de cas avaient augmenté dans presque tous les groupes d’âge en Angleterre.

Il y a une augmentation des taux chez les 20 à 29 ans, passant de 54,0 au cours de la semaine se terminant le 30 mai à 121,0 au cours des sept jours précédant le 6 juin.

C’est le groupe d’âge avec le taux le plus élevé et la plus forte augmentation d’une semaine à l’autre, tandis que le deuxième taux le plus élevé se situe chez les 10 à 19 ans, passant de 73,7 à 99,4.

Va-t-on vers un autre confinement ?

Le lundi 21 juin, le prochain assouplissement des restrictions devrait avoir lieu – avec les limites finales de l’assouplissement des interactions sociales.

Cependant, des scientifiques et des personnalités publiques ont appelé le gouvernement à retarder l’augmentation des cas et la propagation de la variante hautement infectieuse du delta.

Aujourd’hui, le chancelier de l’Échiquier, Rishi Sunak, aurait accepté un report de la dernière étape de la feuille de route du gouvernement.

Le Guardian a rapporté que M. Sunak accepterait un délai de quatre semaines pour la levée du verrouillage.

Et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il s’agissait de restrictions de verrouillage assouplissant le gouvernement face à une “décision difficile”.

Bien qu’un retard dans les dernières restrictions puisse être sur les cartes, d’autres restrictions mises en œuvre n’ont pas été confirmées.

Cependant, un “paquet de soutien renforcé” est accordé pour le Grand Manchester et le Lancashire, avec 5,7 millions de personnes invitées à se rencontrer à l’extérieur, à maintenir une distance sociale et à limiter leurs déplacements en dehors des zones à hauts niveaux de coronavirus.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, s’est efforcé de souligner que ces mesures ne sont “pas un verrouillage” mais des “conseils”.

Cela survient alors que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aux députés que la variante Delta – identifiée pour la première fois en Inde – représente désormais 91% des cas de coronavirus au Royaume-Uni.

Le directeur médical de PHE, le Dr Yvonne Doyle, a déclaré: « Une fois de plus, nous voyons des cas augmenter rapidement à travers le pays et la variante Delta est désormais dominante.

« L’augmentation concerne principalement les groupes d’âge plus jeunes qui n’ont pas encore reçu le vaccin et nous constatons davantage d’hospitalisations.

« Le déploiement du vaccin est un énorme succès, cependant, plusieurs millions de personnes ont encore besoin d’une ou deux doses et la protection n’est pas immédiate.

“Par conséquent, suivez les conseils et rappelez-vous qu’il est plus sûr à l’extérieur. Ayez une bonne hygiène des mains et portez des couvre-visages dans les espaces clos.”

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a averti mercredi que les cas « augmentaient clairement », déclarant à Sky News : « Le Premier ministre examine les données et de nouvelles données arrivent, ce qui est très important.

“Nous avons créé cette période de cinq semaines entre les étapes de la feuille de route et cela s’est en fait avéré inestimable à cette occasion car c’est une décision finement équilibrée.

“Nous avons besoin de voir ces données de cas, qui sont clairement en augmentation, mais le lien avec les hospitalisations et finalement avec les décès.

“Le Premier ministre examine donc cela avant le point de décision, qui aura lieu le 14 juin – à ce moment-là, bien sûr, il informera tout le monde de la décision finale.”