« Allons-y, Brandon ! » – La trame de fond de ce mème anti-Joe Biden

Passez suffisamment de temps à faire défiler Twitter et vous finirez par le rencontrer. Une simple exhortation en trois mots : « Allons-y, Brandon ! – qui s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, cette phrase est rapidement devenue une combinaison de mèmes anti-Joe Biden ainsi qu’une sorte de cri de ralliement conservateur. Vous trouverez généralement la phrase partagée dans des articles écrits par des critiques du président Biden, mais elle est devenue un hashtag, un mème, elle est incluse dans les noms de compte et les poignées – et elle orne même maintenant la marchandise. Une chanson « Let’s go, Brandon » est devenue virale sur TikTok ces derniers jours, recueillant des dizaines de milliers de likes. Et lors du récent match Georgia-Auburn, quelqu’un a en fait loué un avion pour arborer une bannière avec « Allons-y, Brandon ! écrit dessus.

Si vous n’avez pas encore rencontré cette phrase pour une raison quelconque, cependant, nous allons décomposer la trame de fond ci-dessous. Fondamentalement, ce slogan, hashtag, peu importe comment vous voulez l’appeler – c’est la version 2021 de ce clip viral de l’année dernière d’un journaliste de CNN insistant auprès des téléspectateurs que les manifestations qui se déroulent dans le cadre derrière lui étaient pacifiques (même si un bâtiment était clairement allumé Feu).

« Allons-y, Brandon ! » – la trame de fond

Tout cela a commencé plus tôt ce mois-ci, au Talladega Superspeedway. Brandon Brown venait de remporter une course NASCAR. Et le présentateur sportif Kelli Stavast a commenté à un moment donné lors d’une interview avec Brown comment la foule semblait chanter en son honneur: « Allons-y, Brandon! »

Malheureusement, ce n’est pas vraiment ce qu’ils scandaient. Même pas près.

La foule s’adressait très clairement au président Biden, pas à Brandon. Seulement, avec une bombe f devant son nom au lieu de « Allons-y !

Inutile de dire que la viralité de cette phrase a été assurée à peu près dès le départ. Et les partisans de Biden, s’ils sont honnêtes avec eux-mêmes, savent très bien qu’ils auraient réagi de la même manière si cela avait été, disons, un animateur de Fox News interviewant quelqu’un et prétendant qu’une foule scandant « F—Président Trump » était en fait encourager quelqu’un nommé Brandon.

Un usage courant de ce slogan depuis lors a été de l’attacher à des nouvelles qui font mal paraître le président. Par exemple — L’économie est à la poubelle, dites-vous ? Eh bien, allons-y, Brandon !

Tendance sous « Voyage »: Let’s Go Brandon. pic.twitter.com/IqJrKaKF5z – Stephen McIntyre (@ClimateAudit) 11 octobre 2021

Allons Brandon ! https://t.co/N3GvCr4dVT – Sean Parnell (@SeanParnellUSA) 11 octobre 2021

Southwest Airlines est connue pour ses employés sympathiques. Ils ont des agents de bord qui chantent pour vous, ou du moins ils le faisaient avant. Maintenant, j’entends qu’ils résistent aux mandats de Biden. Maintenant, ils fredonnent l’air d’aller Brandon. – Premiers mots (@unscriptedmike) 11 octobre 2021

La fabrication d’un mème

La phrase a de nouveau fait le tour des médias sociaux ce week-end, avec la nouvelle que Southwest Airlines annulait des tonnes de vols (ce qui laisse soupçonner que le mandat de vaccination de Biden était en quelque sorte à blâmer).

Autre utilisation de cette phrase : « Allons-y, Brandon ! est également maintenant utilisé pour remplacer les invectives plus vulgaires dirigées contre le président Biden. C’est une phrase de code, c’est un mème, c’est un exemple pour les conservateurs de préjugés médiatiques – c’est une sommation soignée et ordonnée de tant de courants croisés différents dans l’actualité en ce moment, en fait.

Une chose que ce n’est pas ? Il ne va certainement pas disparaître de sitôt.