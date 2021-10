Allons-y, les chansons de Brandon dominent iTunes en ce moment, aux n°1 et n°2

Le président Biden est si populaire que les deux chansons les plus populaires sur iTunes en ce moment ont été écrites en son honneur. D’accord, donc « populaire » est un terme relatif, car non seulement Biden a une cote d’approbation inférieure à ce stade de sa présidence que presque tous les récents occupants de la Maison Blanche. Mais deux chansons, toutes deux nommées d’après le mème Let’s go Brandon sur le thème anti-Biden, ont atteint les places n ° 1 et n ° 2 sur iTunes.

Cette histoire devient encore plus folle. Ces chansons ont propulsé le nouveau single tant attendu d’Adele, Easy On Me, à la troisième place. Là où il est actuellement pris en sandwich entre… oui, encore un autre morceau de Let’s go Brandon se situant à la 4e place du classement des meilleures chansons d’iTunes. Pour être juste, deux de ces entrées dans les quatre premiers emplacements sont essentiellement le même morceau – celui du numéro 2, du rappeur Loza Alexander, est une version étendue de la même chanson au numéro 4. Cependant, un rappeur complètement différent (Bryson Gray) est à l’origine d’une chanson complètement différente de Let’s go Brandon qui a tourné jusqu’au #1.

Allons-y, chanson de Brandon

Le mème « Let’s go, Brandon » populaire parmi les critiques de Biden a été transformé en chansons en tête des charts. Source de l’image : Jim LoScalzo – Piscine via CNP/MEGA

Alors pourquoi trois des quatre meilleures chansons du classement iTunes parlent-elles d’un certain Brandon ?

Ces chansons sont construites autour d’un mème / d’un slogan / comme vous voulez l’appeler qui a émergé plus tôt ce mois-ci des critiques du président Biden. Tout cela est né au Talladega Superspeedway, où Brandon Brown venait de remporter une course NASCAR. Le présentateur sportif Kelli Stavast a commenté à un moment donné lors d’une interview avec Brown comment la foule semblait chanter en son honneur: « Allons-y, Brandon! »

Narrateur : Ce n’est pas vraiment ce que la foule scandait. Oh, c’était bien un chant de trois mots. Mais deux de ces mots étaient Joe Biden. Et le troisième était une bombe f.

Une chanson anti-Biden du rappeur Bryson Gray intitulée « Let’s Go Brandon » a dominé le classement iTunes américain lundi, dépassant même le nouveau single d’Adele « Easy on Me ». pic.twitter.com/u4Y99ZuXeT – NowThis (@nowthisnews) 26 octobre 2021

L’expression s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur Internet, pour deux raisons principales. La première est que, grâce à l’épisode après la course NASCAR, la phase sert en quelque sorte de substitut euphémique pour une insulte plus vulgaire au président Biden. Dites à un critique de Biden « Allons-y, Brandon » et il saura exactement ce que vous voulez dire.

La phase est également un additif succinct qui peut accompagner n’importe quel élément anti-Biden… n’importe quoi. Un discours au Congrès. Un coup de gueule sur Twitter. Peu importe. Les critiques de Biden exposent leurs affaires, puis les terminent avec enthousiasme avec cette phrase à consonance innocente.

Notes d’approbation de Joe Biden

D’une manière oxymorique, le fait que deux chansons de Let’s go Brandon soient en tête des charts témoigne en partie de la chute des cotes d’approbation de Biden.

CNN rapporte que sur les huit derniers présidents, y compris Biden, il a un taux d’approbation inférieur (42 %) à ce même stade de sa première année que n’importe quel autre – à l’exception de Trump. Et Trump n’était que légèrement inférieur à ce même stade de sa première année (37%).

De plus, les chiffres du président Biden ont considérablement baissé depuis cet été. Une majorité a approuvé sa performance en tant que président (56%) en juin. Mais l’été a continué, la cote a glissé, passant sous les 50 % en août et continuant de baisser.

Allons-y Brandon paroles

Et ainsi, nous avons des rappeurs comme Gray qui entrent en scène. Sa chanson anti-Biden aborde des sujets tels que le retrait désastreux d’Afghanistan. Les paroles incluent des phrases telles que : « Allons-y, Brandon et il est clair que cet homme est une épave / Allons-y, Brandon, maintenant les talibans sont une menace. »

Et : « FJB est la devise dans ces rues / Allons Brandon, chante-le avec moi. » D’autres paroles, cependant, suggèrent que la pandémie n’est pas «réelle», ce qui est probablement ce qui l’a interdite de YouTube.