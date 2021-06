Allopathie : Ramdev demande à la Cour suprême de se protéger contre les actions coercitives dans les FIR déposées par l’IMA

Ramdev et IMA ont été impliqués dans une querelle continue sur la remarque du premier concernant les médicaments allopathiques.

Le gourou du yoga Ramdev a demandé aujourd’hui à la Cour suprême de demander la suspension des procédures dans plusieurs affaires déposées contre lui dans divers États au sujet de ses prétendues remarques sur l’efficacité de l’allopathie dans le traitement du COVID-19. Dans sa demande, Ramdev a demandé une protection contre les actions coercitives dans les FIR déposées par l’Association médicale indienne (IMA). Les FIR ont été déposés à Patna et Raipur et Ramdev a exhorté le tribunal à ordonner le transfert des FIR à un tribunal de Delhi.

Selon Bar and Bench, Ramdev a été condamné en vertu des articles 188 (désobéissance à l’ordre dûment promulgué par un fonctionnaire), 269 (acte de négligence susceptible de propager l’infection d’une maladie dangereuse pour la vie), 504 (insulte intentionnelle avec l’intention de provoquer une violation de la paix) et d’autres dispositions de la Loi de 2005 sur la gestion des catastrophes.

À Chhattisgarh, la police de Raipur a enregistré un FIR contre Baba Ramdev pour avoir prétendument diffusé de fausses informations sur les médicaments allopathiques utilisés pour le traitement de Covid-19.

Ramdev et IMA ont été impliqués dans une querelle continue sur la remarque du premier concernant les médicaments allopathiques. L’incident a été révélé après qu’une vidéo de Ramdev soit devenue virale dans laquelle il aurait qualifié l’allopathie de “science stupide”. Il a déclaré que des médicaments comme l’hydroxychloroquine, le Fabiflu, l’ivermectine et le remdesivir ont échoué alors que l’efficacité de la thérapie plasmatique était remise en question. Il a allégué que des centaines de milliers de personnes sont mortes à cause de la consommation de médicaments allopathiques. Il a affirmé que plus de personnes sont mortes à cause des médicaments allopathiques qu’à cause du manque d’oxygène médical.

Cependant, Patanjali Yogpeeth Trust a par la suite tenté de clarifier en disant que Ramdev lisait un message de transfert WhatsApp.

Dans une autre vidéo devenue virale quelques jours après la première, Ramdev a été entendu dire que le père de personne ne peut l’arrêter.

Après l’indignation suscitée par la vidéo et la forte objection de l’IMA, le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a écrit à Ramdev, à la suite de quoi le gourou du yoga a présenté ses excuses. Cependant, l’IMA a ensuite déposé des FIR contre lui.

