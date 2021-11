Commerce et investissement

Allouer aux crypto-monnaies pour « battre l’inflation » et pour « l’hypercroissance » dans le portefeuille, selon le stratège

AnTy19 novembre 2021

Pendant ce temps, l’or traditionnel des actifs refuges est en baisse de 1,82% depuis le début de l’année après avoir atteint un nouvel ATH l’année dernière, ce qui n’était également qu’une augmentation de 8% par rapport au pic de 2011.

Les investisseurs devraient se tourner vers les crypto-monnaies au cours de la nouvelle année avec une inflation élevée et des gains d’actions plus modestes à l’avenir, a déclaré Anastasia Amoroso, stratège en chef des investissements chez iCapital Network.

« Le portefeuille 60/40 ne sera tout simplement pas suffisant pour battre l’inflation et générer des rendements », a déclaré Amoroso sur Bloomberg.

« Ce que vous voudrez peut-être faire, c’est retirer un peu des 60 et allouer à quelque chose comme les crypto-monnaies, car si le portefeuille a une chance de battre l’inflation, vous devez avoir une hypercroissance dans le portefeuille. »

Amoroso a noté l’augmentation significative des crypto-monnaies cette année, affirmant que Bitcoin a des « caractéristiques classiques de couverture contre l’inflation », y compris son offre limitée de 21 millions et une demande croissante.

Après les pertes de cette semaine, Bitcoin est maintenant en hausse de 100% jusqu’à présent cette année tandis que Ether 475%. Les Altcoins ont quant à eux enregistré des gains insensés avec des mentions notables dont AXS (21 447 %), FTM (11 414 %), SAND (11 074 %), SOL (10 965 %), RGT (9 197 %), MATIC (8 708 %) et LUNA (6 356 %).

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a dépassé les 3 000 milliards de dollars, contre 1,25 000 milliards de dollars en juillet de cette année et 135 milliards de dollars en mars 2020.

Amoroso a comparé le potentiel des pièces numériques aux premiers jours de Netflix Inc. et de Facebook, affirmant que les investisseurs devraient tenir compte de la valeur du réseau de crypto.

« Tout est question d’adoption. Il s’agit du nombre de nouveaux portefeuilles. Le nombre de nouvelles adresses et nous avons vu ce nombre augmenter cette année. « Je pense qu’il y a beaucoup plus de potentiel à venir. »

Pendant ce temps, l’or, l’actif refuge traditionnel, n’a pratiquement pas enregistré de gains importants, car il se situe depuis qu’il a atteint son plus haut niveau historique à 2 075 $ en août de l’année dernière, soit une hausse de 8 % par rapport à son précédent sommet fin 2011.

Au moment de la rédaction, le lingot se négocie à 1 852 $ l’once, en hausse de 7,57 % au deuxième trimestre mais en baisse de 1,82 % depuis le début de l’année.

Les commerçants et les investisseurs sont pris entre les inquiétudes concernant l’élargissement des risques inflationnistes et les perspectives de hausses des taux d’intérêt plus tôt que prévu. L’accélération des prix à la consommation a exacerbé les craintes que l’inflation ne reste élevée pendant une bonne partie de l’année prochaine.

« Alors qu’une inflation élevée a suscité un vif intérêt pour les acheteurs d’or, les attentes de normalisation de la politique de la Fed américaine et d’autres grandes banques centrales dans un contexte de forte reprise de la croissance restent le principal obstacle pour le métal », a déclaré Sugandha Sachdeva, vice-présidente des matières premières et des devises. recherche chez Religare Broking.

JPMorgan a quant à lui déclaré vendredi qu’il s’attend à ce que les monnaies fiduciaires en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient souffrent en raison de la perspective d’une hausse des rendements obligataires de base sur les marchés développés.

« Le discours sur l’inflation mondiale est en train de passer de » temporaire « à » permanent « , ce qui ouvre la perspective d’un ajustement brutal des rendements de base », a déclaré Saad Siddiqui de JPMorgan dans une note aux clients. « EM FX est peu susceptible de s’en sortir indemne dans ce scénario. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.