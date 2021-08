Allsaints Music Group annonce un tour de table de 60 millions de dollars

Allsaints Music Group, une société de musique numérique basée à Hong Kong, aurait levé 60 millions de dollars via un tour de table de série B1.

Pandaily a récemment annoncé l’augmentation de plusieurs millions de dollars réalisée par Allsaints Music Group, qui avait précédemment signé des accords stratégiques avec les principaux fabricants de technologie chinois OPPO, Vivo et Xiaomi dans le but de « déployer une grande variété de choix dans le secteur de la musique », » selon la même source.

L’entité a également bénéficié d’un soutien financier précoce “de plusieurs sociétés de technologie mobile de renommée mondiale”, selon Pandaily, CMB International et OPPO auraient dirigé ce dernier cycle, suivis de la société d’investissement basée à Shenzhen Huiyou ainsi que Xiaomi.

Il convient de noter à cet égard que Shou Zi Chew, le nouveau PDG de TikTok et directeur financier de la société mère de l’application, ByteDance, était auparavant directeur financier (et, après cela, partenaire, directeur et président international) de Xiaomi. ByteDance et son TikTok résolument controversé – connu sous le nom de Douyin en Chine – se sont engagés dans plusieurs batailles juridiques avec le conglomérat chinois (et propriétaire de WeChat et Tencent Music) Tencent.

Et tandis que des entreprises établies telles que Tencent Music et Alibaba ont fait face à des sanctions « antitrust » en 2021, les agences de réglementation chinoises n’ont pas ordonné à ByteDance (qui a dévoilé un remaniement de haut niveau en mai) de payer une amende antitrust ou de vendre l’une de ses participations. cette année. En outre, ByteDance se préparerait à lancer une introduction en bourse à Hong Kong en 2022 – tandis que NetEase a mis de côté ses propres plans pour une inscription à Hong Kong au milieu de l’examen approfondi des entreprises technologiques de Pékin.

S’adressant au tour de table de son entreprise dans un communiqué, le PDG d’Allsaints Music Group, Zhu Yingbo, a déclaré : « Nous accueillons davantage de talents qui aiment la musique à rejoindre et à se tenir sur les épaules de géants pour aider les musiciens du monde entier à réaliser leurs rêves.

Malgré l’amélioration des bénéfices trimestriels – dans un contexte de croissance sur l’ensemble du marché chinois de la musique – Tencent Music, mentionné précédemment, a subi une chute importante du cours des actions en 2021, apparemment à cause de la répression antitrust susmentionnée. Bien que la sanction correspondante ait été moins grave qu’initialement prévu, l’Administration d’État chinoise de la réglementation du marché a ordonné à Tencent Music de renoncer à une grande partie de ses droits musicaux exclusifs.

La perte des droits de streaming exclusifs (nationaux) sur la musique populaire pourrait bien avoir un impact sur la présence de Tencent Music sur le marché, y compris sur les services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music de l’entité. Néanmoins, il convient de rappeler que Tencent, via un consortium lui-même partiellement détenu par Tencent Music, détient une participation de 20 pour cent dans Universal Music Group.

À moins d’un mois de son introduction en bourse très attendue, le label Big Three a dévoilé plus tôt en août un plan ambitieux pour s’implanter dans l’industrie musicale chinoise. Dans le cadre de ce plan, UMG (qui appartient en partie à Pershing Square Holdings) a lancé Republic Records China, EMI China, PolyGram Records China et Universal Music China, qui fonctionneront chacun de manière indépendante et rapporteront à Universal Music Group Greater China.