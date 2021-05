Allume-feu – CINEMABLEND

Drew Barrymore dirige le casting de Firestarter, le film rempli de suspense basé sur le roman à succès de Stephen King. Après que les amoureux de l’université Andrew (David Keith) et Vicky McGee (Heather Locklear) aient participé à une mystérieuse expérience psychique, ils ont un enfant, Charlie (Barrymore), qui est né avec la capacité de déclencher des incendies avec son esprit. Son talent pyrokinétique unique est bientôt porté à l’attention d’une agence gouvernementale secrète connue sous le nom de «The Shop». Maintenant, les membres de ce groupe sinistre (Martin Sheen et George C. Scott) sont prêts à capturer Charlie, neuf ans, et à contrôler ses pouvoirs surnaturels à tout prix.