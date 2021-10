Allumez la lampe – et les arches : le monument de Seattle sera exposé pour célébrer les buts de hockey du Kraken

Les arches du Pacific Science Center de Seattle sont éclairées aux couleurs de la nouvelle équipe de hockey de la ville, le Seattle Kraken. (Photo du Centre des sciences du Pacifique)

Lorsque le Seattle Kraken « allumera la lampe » en marquant un but de hockey au Climate Pledge Arena cette saison, un autre éclairage aura lieu dans le Seattle Center.

Le Pacific Science Center se joint à la célébration de la nouvelle équipe de la LNH de la ville en projetant de la fièvre du hockey sur ses arches emblématiques de 59 ans.

En collaboration avec l’équipe et en utilisant la technologie d’Amazon Web Services, le Pacific Science Center mettra en place un éclairage chorégraphié avant, pendant et après les matchs à domicile de Kraken dans la nouvelle arène, a annoncé mercredi PacSci.

Le nouveau système d’éclairage à la fine pointe de la technologie comprendra une célébration éclatante de la « lumière du but » chaque fois que le Kraken marque un but lors d’un match de nuit – dont le premier est samedi lors du match d’ouverture à domicile contre les Canucks de Vancouver.

Le système fonctionne en extrayant les informations de jeu en direct de Sportsdata.io, un fournisseur de données sportives, sur AWS en temps quasi réel, a déclaré le Pacific Science Center dans un communiqué de presse. Une fois que les informations de jeu sont traitées par AWS Lambda (un service de calcul sans serveur), Amazon Simple Queue Service (SQS) déclenche le contrôleur d’éclairage du centre pour lancer une séquence d’éclairage personnalisée lorsqu’un but de match à domicile est marqué par le Kraken.

Les célébrations et les routines d’éclairage d’avant-match utilisant les couleurs et les thèmes de l’équipe Kraken sont destinées à dynamiser les fans qui peuvent voir les arches de la ville, en particulier ceux qui traversent le Seattle Center pour se rendre à l’arène.

Les arches du Pacific Science Center de Seattle ont été construites en 1962. (. File Photo / Kurt Schlosser

Construits pour l’Exposition universelle de Seattle en 1962 par l’architecte Minoru Yamasaki, les cinq arches en ciment blanc mesurent 132 pieds de haut. Ils disposent de 25 lumières écoénergétiques avec des options d’affichage couleur LED infinies.

« Nous sommes ravis de rallumer les arches avec un nouveau système de pointe basé sur le cloud qui permet cette collaboration avec le Seattle Kraken. Il s’agit d’une étape passionnante dans le renouvellement et la rénovation continus de PacSci », a déclaré Will Daugherty, président et chef de la direction du Pacific Science Center, dans un communiqué.

L’institution d’éducation et d’innovation à but non lucratif a déclaré qu’il y aurait des opportunités pour de futurs affichages d’éclairage personnalisés pour augmenter la visibilité pour d’autres organisations, causes et problèmes.