Allumez la route avec le chargeur sans fil Anker Roav en vente pour 40 $

Vous ne voulez pas avoir un téléphone complètement chargé à la maison uniquement pour monter dans votre voiture et arriver à destination avec une batterie déchargée. Gardez votre téléphone sous tension sur la route avec le chargeur sans fil certifié Anker ROAV SmartCharge Qi en vente pour un prix bas de 39,99 $. Il s’agit d’un rabais de 10 $ sur le prix normal du chargeur et l’un de ses prix les plus bas jamais vus. Cette vente fait partie des offres du jour de Best Buy, vous voudrez donc agir rapidement et saisir l’un de ces supports de chargement avant qu’ils ne disparaissent ou que le prix expire.

Plus de jus

Chargeur sans fil Anker ROAV SmartCharge 10 W certifié Qi

Il s’agit d’un appareil compatible Qi, vous pouvez donc utiliser n’importe quel smartphone avec lui, et vous obtiendrez jusqu’à 10 W de puissance de charge en fonction du téléphone. Se fixe facilement à la plupart des bouches d’aération de voiture et dispose de deux supports pour trouver le bon ajustement. Fonctionne avec des boîtiers jusqu’à 5 mm d’épaisseur.

39,99 $ 50,00 $ 10 $ de rabais

Ce pad est peut-être l’un des moyens les plus simples d’ajouter une charge sans fil à votre voiture. D’une part, il se fixe directement à votre grille d’aération. Étant donné que le coussin comprend deux supports d’aération, il est fondamentalement assuré de fonctionner avec n’importe quel évent que votre voiture utilise. De plus, c’est une installation assez simple avec juste un petit coup de pouce et un clic pour y accéder.

Une fois fixé, le support est suffisamment flexible et réglable pour fonctionner avec la plupart des smartphones. Tant que vous avez un téléphone de taille raisonnable, vous devriez pouvoir le connecter sans problème. Le chargeur sans fil est même assez puissant pour fonctionner avec les téléphones dotés d’étuis, vous n’avez donc pas à retirer l’étui à chaque fois que vous souhaitez utiliser le support tant que votre étui n’est pas plus épais que 5 mm à l’arrière.

Vous obtiendrez jusqu’à 10 W de vitesses de charge rapides en fonction de l’appareil que vous utilisez. Le chargeur prend en charge Quick Charge 3.0, c’est donc là que vous obtiendrez des vitesses maximales. Cela fonctionne parfaitement avec des téléphones comme l’iPhone XS ou la série Samsung Galaxy. D’autres appareils compatibles Qi peuvent également fonctionner, bien que les frais varient en fonction de ce que votre téléphone prend en charge.

