Allumez… Ne vous inquiétez pas, l’adoption de Bitcoin ne s’arrêtera pas

Dans une série d’entretiens et de discours récents, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a qualifié le marché de la crypto-monnaie de « Wild West » en raison de son atmosphère non réglementée et prétendument frauduleuse, prédisant que les pièces étaient vouées à l’échec.

S’allume… est une chronique d’opinion mensuelle de Marc Powers, qui a passé une grande partie de sa carrière juridique de 40 ans à travailler sur des affaires complexes liées aux valeurs mobilières aux États-Unis après un passage à la SEC. Il est maintenant professeur adjoint à la Florida International University School of Law, où il enseigne un cours sur “Blockchain, Crypto, and Regulatory Considerations”.

Dans une interview au Washington Post publiée le 21 septembre, Gary Gensler a affirmé que dans l’histoire, les « pièces privées » n’avaient pas de longévité. Comme indiqué ci-dessous, je ne suis pas d’accord avec cette affirmation. Maintenant, cinq mois après son entrée à la tête de cette grande agence gouvernementale, Gensler est non seulement une voix puissante dans le débat sur les cas d’utilisation de la blockchain et les considérations réglementaires, mais aussi une voix dangereuse.

La préoccupation pour l’industrie de la cryptographie est que Gensler est un homme très brillant et déterminé, ainsi qu’ambitieux. Il est originaire de Wharton, Goldman Sachs et a précédemment travaillé au Trésor américain avant de devenir président de la Commodity Futures Trading Commission (CTFC), l’agence sœur de la SEC. Pendant son séjour à la CFTC, il a dirigé ce qui était probablement le seul organisme fédéral à créer et à mettre en œuvre toutes les exigences de la loi Sarbanes-Oxley de 2002. Ce n’est pas surprenant, car sa biographie comprend également le rôle de conseiller spécial du co-auteur. le sénateur Paul Sarbanes de cette loi.

J’ai eu l’honneur de rencontrer et de travailler avec l’autre co-auteur de cette législation historique, le membre du Congrès Mike Oxley, alors que je travaillais dans mon cabinet d’avocats, BakerHostetler. Mike a dirigé notre pratique Affaires gouvernementales tandis que je dirigeais notre pratique Litiges nationaux en valeurs mobilières et conformité réglementaire.

L’épée à deux tranchants

Compte tenu de cette vaste expérience à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de notre gouvernement, Gensler sait comment faire les choses politiquement. Ces dernières années également, il a appris et enseigné dans le cadre des cours du Massachusetts Institute of Technology (MIT) sur la blockchain.

Comme je l’ai dit ou suggéré dans les colonnes précédentes, il s’agit d’une épée à deux tranchants. D’une part, c’est bien d’avoir quelqu’un au gouvernement qui comprend la technologie et ses cas d’utilisation bénéfiques. D’autre part, leur intelligence peut être utilisée pour trouver des moyens de servir les intérêts et la politique de l’administration Biden, qui, avec le président de la Réserve fédérale William Powell et la secrétaire au Trésor Janet Yellen résolument hostiles aux crypto-monnaies, tous les trois peuvent mettre en œuvre des règles et des politiques. qui pourraient nuire à l’avancement et à l’adoption de la technologie.

Cela ne fera qu’empirer si Saule Omarova est nommée à la tête du Bureau du contrôleur de la monnaie, car elle s’est publiquement prononcée contre l’utilisation des actifs numériques. Ce serait également un changement radical par rapport à la politique de son prédécesseur immédiat, Brian Brooks. Brooks, dans les derniers jours de l’administration Trump, a proposé des règles et des directives qui permettaient aux banques fédérales d’héberger et de protéger les actifs numériques des clients. Voyons combien de temps ce dur Omarova prendra pour le dérouler.

Les avantages et les inconvénients de l’adoption de Bitcoin

À un certain niveau, vous ne pouvez pas leur reprocher d’être contre l’adoption du Bitcoin (BTC) comme monnaie numérique alternative, ou moyen d’échange, au dollar américain physique.

Son utilisation à travers le monde sans aucune supervision ou intervention du gouvernement leur fait peur et pourrait diminuer, avec le temps, la domination du dollar américain comme monnaie de réserve pour le monde. Ils ont le statu quo des grandes institutions financières et intermédiaires à préserver et à protéger. Ils font partie du gouvernement depuis relativement longtemps et croient clairement que notre gouvernement contrôle les choses.

Chaque fois qu’ils adoptent des règles et des politiques qui entravent nos activités ou cherchent à les réglementer, ils affirment toujours que c’est pour notre propre bien, par exemple pour nous protéger de la fraude ou des dommages endémiques et pour le bien de notre économie, nous protégeant de la dépression économique ou l’inflation. Mais nous savons mieux, non?

D’un autre côté, la bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui croient en la promesse de la technologie du grand livre distribué est qu’à mon avis, il est trop tard. La façon dont BTC, Ether (ETH) et d’autres crypto-monnaies voyagent numériquement d’un pays à l’autre dans le monde dépasse la réglementation d’un pays, y compris les États-Unis d’Amérique.

C’est vrai, permettez-moi de le répéter : c’est trop tard. Un pays ne peut pas le tuer en interdisant son utilisation et ses activités, pas plus qu’un pays ne peut réglementer son utilisation par les citoyens du monde dans le but de contrôler BTC et ses citoyens. Bitcoin est maintenant une monnaie mondiale qui n’est détenue ou contrôlée par aucun pays ou groupe de devises. Il appartient aux citoyens du monde.

Avez-vous besoin d’une preuve de ce que je dis ?

Regardez la Chine, qui a interdit les activités de crypto-monnaie à plusieurs reprises ces dernières années, mais pas la possession du jeton. Maintenant, il interdit à nouveau l’exploitation minière et le commerce. La disparition de BTC a-t-elle fait cela? Non. Au lieu de cela, l’industrie minière s’est déplacée vers l’Europe de l’Est et les États-Unis.

Regardez la Corée du Sud, qui a exigé que tous les échanges cryptographiques s’enregistrent auprès de son organisme de réglementation la semaine dernière. Des dizaines ne l’ont pas fait.

Regardez l’Inde, qui a également interdit l’utilisation du BTC, jusqu’à ce que sa Cour suprême annule cette loi. Aujourd’hui, selon une analyse réalisée en août par Chainanalysis, l’Inde se classe désormais au deuxième rang mondial pour l’adoption de la cryptographie.

La crypto est l’inévitable

Depuis 2017, je dis que je crois qu’avec le temps, nous aurons un double système financier et une double économie. Il y aura une économie mondiale crypto et une monnaie numérique fiduciaire parallèle sous la forme de monnaies numériques de banque centrale, ou CBDC, comme ce sur quoi Powell travaille à la Réserve fédérale et ce que la Chine a déjà publié à ses citoyens dans les grandes villes, appelé le yuan numérique.

Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec la leçon d’histoire du président de la SEC lorsqu’il dit que les monnaies privées ne durent pas, ce qui implique que la même chose se produira avec BTC. Je ne suis pas d’accord avec sa caractérisation. Je ne vois pas le BTC comme une monnaie “privée”. Il s’agit plutôt d’une monnaie mondiale, très publique et accessible à toute personne possédant un smartphone ou un ordinateur. Il n’est pas créé par une blockchain privée ou sous licence, mais plutôt sans autorisation.

Bien que le BTC ne soit pas une monnaie fiduciaire créée par un gouvernement souverain, il n’en est pas moins un moyen d’échange pour les millions de personnes qui l’utilisent chaque jour dans le monde pour acheter des choses, envoyer à des parents dans d’autres juridictions et commercer par eux-mêmes. .le mouvement des prix. Comme le commerce quotidien des cambistes sur le mouvement du prix du dollar américain. Lorsque Gensler affirme que BTC n’est adossé à rien, vous avez peut-être besoin d’une leçon pour vous rappeler que depuis 1971, le dollar américain n’est plus adossé à de l’or.

Marc Pouvoirs Il est actuellement professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université internationale de Floride, où il enseigne « Considérations relatives à la blockchain, à la cryptographie et à la réglementation » et « Droit des technologies financières ». Il a récemment pris sa retraite d’un cabinet d’avocats Am Law 100, où il a formé à la fois son équipe nationale de contentieux et de conformité en valeurs mobilières et sa pratique dans le secteur des fonds spéculatifs. Marc a commencé sa carrière juridique au sein de la division Enforcement de la SEC. Au cours de ses 40 années en droit, il a été impliqué dans des représentations, notamment le stratagème de Bernie Madoff Ponzi, une récente grâce présidentielle et le procès pour délit d’initié de Martha Stewart.

Les opinions exprimées sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions de Cointelegraph ou de la Florida International University School of Law ou de ses sociétés affiliées. Cet article est destiné à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être interprété comme un investissement ou un conseil juridique.