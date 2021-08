Allure nomme Jessica Cruel nouvelle rédactrice en chef – WWD

Condé Nast a nommé Jessica Cruel rédactrice en chef d’Allure, succédant à Michelle Lee, qui a quitté le navire pour rejoindre Netflix.

Cruel n’est pas étranger à la marque de médias de beauté, ayant rejoint Allure en 2019, d’abord en tant que directeur des fonctionnalités, puis directeur du contenu. Pendant son mandat, elle a travaillé au développement de contenu éditorial sur plusieurs plates-formes, ainsi qu’à des projets spéciaux, notamment le podcast Allure, le programme d’abonnement Allure Beauty Box et les franchises Readers’ Choice Awards et Best of Beauty Awards.

Avant de rejoindre Allure, Cruel a été directrice adjointe de la beauté chez Refinery29 et a également occupé des postes de rédaction chez Self, PopSugar et le magazine New York.

“Je suis tellement ravie que Jessica soit la nouvelle rédactrice en chef d’Allure”, a déclaré Anna Wintour, responsable du contenu chez Condé Nast. “Ce n’est pas un mince exploit de suivre les traces de Michelle Lee, mais je n’ai aucun doute que Jessica peut faire exactement cela. C’est une leader naturelle et une journaliste brillante, et elle dégage une énergie positive qui est ressentie par tous ceux qui ont la chance de travailler avec elle.

Allure a récemment ouvert un magasin à SoHo à New York grâce à un partenariat de licence avec Stôur Group. Il est réparti sur deux étages et propose environ 300 produits de maquillage, de soins capillaires et de soins de la peau à tout moment, organisés par le personnel d’Allure. L’espoir est qu’il puisse s’appuyer sur le succès de ses recommandations de beauté et de The Allure Beauty Box, une sélection triée sur le volet de produits de beauté approuvés par l’éditeur lancée en 2012, dont les revenus ont augmenté de 10 % d’une année sur l’autre.

Un représentant d’Allure a déclaré que le trafic du site avait augmenté de 5 % en glissement annuel, tandis que l’engagement était en hausse de 13 %. Cela survient alors que la spéculation continue de persister autour de l’avenir du magazine imprimé, bien que dans une interview avec WWD en janvier, Lee ait insisté sur le fait que l’impression reste au cœur de la marque.

« En tant que rédactrice beauté de longue date, travailler chez Allure est un rêve. Il a toujours été une source inégalée de journalisme de beauté, ainsi que mon tableau d’humeur personnel et mon guide d’achat », a déclaré Cruel. «Je suis ravi de guider Allure tout au long du prochain chapitre – un chapitre axé sur l’impact à l’échelle de l’industrie, mettant en lumière les nombreuses communautés qui utilisent la beauté comme forme d’expression de soi et célébrant la façon dont ces pratiques nous relient tous.»

Quant à Lee, elle a profité de son Instagram en juillet pour annoncer qu’elle quittait le titre de beauté après près de six ans pour rejoindre l’équipe marketing de Netflix en tant que vice-présidente de la rédaction et de la publication où elle travaillera en étroite collaboration avec son directeur marketing Bozoma. Saint Jean.

